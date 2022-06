Se viene Beavis and Butthead do the universo

Paramount + no quiere quedarse ni un paso atrás en la carrera por ser la mejor plataforma de streaming y, si bien no es la que más suscriptores tiene, sí hace un gran esfuerzo por captar público con sus franquicias más conocidas, como Beavis and Butthead.

La pareja de adolescentes más famosa de Mike Judge estrenarán su nueva película –la anterior data de 1996 y se llamaba Beavis and Butthead do américa (¿se acuerdan el videoclip de los Red hot Chilli Peppers de Love Rollercoaster?) el próximo 23 de junio por la plataforma.

Según el adelanto, los alocados muchachos estuvieron las dos últimas décadas boyando por el espacio a través de un vórtice temporal por lo que aterrizarán en este 2022 para seguir haciendo de las suyas.

La película cuenta con guion y dirección de Jugde, quien además hace las voces de los personajes junto a Gary Cole, Chris Diamantopoulos, Nat Faxon, Brian Huskey, Chi McBride, Tig Notaro, Stephen Root, Andrea Savage, Martin Starr y Jimmy O. Yang.