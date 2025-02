¿Se viene la película de Clayface con Daniel Radcliffe?

Lejos de reformular completamente el estilo que dejó la anterior dirigencia de Warner Bros. Discovery, la dupla de James Gunn y Peter Safran al mando de DC Studios anunció que habrá una película de Clayface que explorará la historia del icónico villano de Batman.

Pero la gran novedad es que hay rumores muy fuertes que señalan que Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por su papel en las películas de Harry Potter, es el principal candidato para encarnar al protagonista.

Si bien no hay confirmación oficial, la posible participación de Radcliffe, muy ligado a Warner Bros desde el comienzo de su carrera, ha generado gran expectativa entre los fanáticos. El actor británico demostró su versatilidad en películas como La dama de negro (The woman in black, 2012), Jungle (2017), Guns Akimbo (2019) y Horns (2013) con el fin de dejar atrás la imagen de Potter.

CLAYFACE PODRÍA SER LA GRAN OPORTUNIDAD DE DANIEL RADCLIFFE PARA DEJAR DEFINITIVAMENTE A HARRY POTTER ATRÁS

La dirección de Clayface estará a cargo de James Watkins, reconocido por su trabajo en Eden Lake (2008) y Speak No Evil (2024). Watkins y Radcliffe ya colaboraron previamente en La mujer de negro, un film de terror que Radcliffe usó para consolidar su transición de Harry Potter a un papel más maduro en la tradición de Hammer Films.

A su vez, el guion de la película será escrito por Mike Flanagan, creador de las series de terror más exitosas de Netflix como La maldición de Hill House, Misa de medianoche y adaptación de La caída de la casa Usher.

La trama, como conocen los fans de DC, se centrará en un actor de películas de serie B que, en su afán por mantenerse joven y vigente, se inyecta una sustancia misteriosa que le otorga la capacidad de moldear su cuerpo, transformándose en una criatura de arcilla. El personaje ya apareció en este nuevo DCU fílmico en la serie Creature Commandos.

Con el éxito vigente de la galardonada La sustancia (The substance, 2024), Clayface está Concebida como una película de «body horror», y James Gunn confirmó que pretenden obtener la temida clasificación “R” al igual que Joker, aunque buscando ofrecer una experiencia de terror seguidores del universo DC y los que no lo son.