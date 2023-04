Se viene Secret Invasion

Y después de varios meses de espera llegó el primer adelanto de Secret Invasion, la primera serie de Marvel Studios del 2023 basada en el arco de Brian Michael Bendis y Leinil Francis Yu del 2008.

En esta ocasión, con varias diferencias de por medio, será Nick Fury (Samuel L. Jackson) el protagonista de esta aventura que retoma la idea de los skrulls invadiendo la Tierra e infiltrándose en altos puestos.

¿Pero no eran amigos de Fury los skrulls? No todos, pero sí Talos (Ben Mendelsohn) que se unirá al ex jefe de S.H.I.E.L.D junto a María Hill (Cobie Smulders) y Everett Ross (Martin Freeman) para tratar de desenmascarar a estos aliens.

Además de todos los actores mencionados, Secret Invasion también cuenta con la participación (o el regreso) de Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke, Olivia Colman y Don Cheadle.

Secret Invasion estará disponible el 21 de junio en Disney+.