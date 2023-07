Se viene Spider-Man freshman year

Dentro de todas las novedades que anunció Disney+ en los últimos tiempos, una serie denominada Spider-Man freshman year que se centrará en una versión alternativa del Spidey que se vio en el UCM, el de Tom Holland.

Esto tendrá como resultado a aparición de varios personajes que el trepamuros “oficial” no conoció sino hasta Spider-Man no way home. Según los trascendidos, la serie sigue el camino de Peter para transformarse en Spider-Man, pero no con el mecenazgo de Tony Stark sino del mismísimo Norman Osborn.

De esta manera, en la serie da lugar a varias incongruencias con respecto al MCU como la aparición de varios personajes que aparecerían mucho antes de lo previsto como Daredevil, Scorpion, Chameleon, Tarántula, Rhino, Otto Octavius, y el propio hijo de Osborn, Harry.

La serie está siendo realizada por el estudio japonés Polygon Pictures que ya hizo varios trabajos para la Hollywood como Star Wars the clone wars, Tron: Uprising y Transformers Prime y su probable fecha de estreno es a finales de 2024.