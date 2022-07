Se viene un nuevo y original Asterix

Las películas con actores de Asterix no han tenido mucho éxito en Argentina, sobre todo porque, a diferencia de los comics, tienen gags pero también detalles algo crípticos para el grueso del público mundial.

Eso no implica que no hayan producido pocas aventuras con actores del pequeño galo, ya que hay nada menos que cuatro películas, que cuentan con un detalle en común: en todas ellas Gérard Depardieu se puso el menhir al hombro como Obelix.

Sin embargo, el actor de 73 años ya no está para revolear romanos así que los productores Alain Attal et Yohan Baiada decidieron empezar unas nueva franquicia con una historia totalmente original, es decir no basada en los BD de Albert Uderzo y René Goscinny, llamada Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, que llegará a los cines galos el 1° de febrero de 2023.

Esta nueva película se ha transformado de la nada en la producción más costosa del cine francés con un presupuesto de 65 millones de euros, un riesgo tremendo ya que si bien cuenta con algunas estrellas reconocidas internacionalmente como Pierre Richard (Panoramix), Vincent Cassel (César), Marion Cotillard (Cleopatra) y Zlatan Ibrahimović (Antivirus), los protagonistas son dos desconocidos para el gran públio.

En este film, son el también director Guillaume Canet y Gilles Lellouche los que dan vida a Asterix y Obelix, y solo el tiempo y el público dirán si: a) repetirán sus papeles en una eventual secuela y b) la veremos alguna vez en los cines de Argentina. ¡Por tutatis!