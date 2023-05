Spider-Man Across the spider-verse: Nuevos pósters y trailer

Pese al atraso, Sony Pictures ya tiene todo listo para estrenar el 1 de junio Spider-Man Across the spider-verse, la esperada secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man un nuevo universo, 2019).

Por eso, el estudio que no suelta los derechos del “trepamuros”, estrenó el nuevo trailer del film dirigido por Joaquim Dos Santos y Kemp Powers a partir de un guion de David Callaham, sobre una historia de éste y Phil Lord y Christopher Miller.

En este nuevo adelanto se puede ver cómo Spider-Gwen lleva a Miles Morales a conocer el multiverso arácnido, donde los héroes deciden encarar una amenaza en común todos juntos, aunque con diferencias en el estilo.

De esta manera, Miles deberá actuar por su lado, tras la diferencias que surgen con Miguel O´Hara, el impredecible Spider-Man 2099 que conserva con fidelidad el mismo carácter que ostenta en los comics.

El estudio presentó en las últimas semanas un nuevo trailer y dos posters:

El film contará con la presencia de Miles Morales (Shameik Moore), Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) Miguel O´Hara / Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), Peter B. Parker (Jake Johnson) y Jessica Drew / Spider-Woman (Issa Rae).

Además, habrá una tercera entrega (en realidad duna segunda parte de este film) que llegará a los cines el 29 de Marzo de 2024.