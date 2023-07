Superman Legacy tendrá dos protagonistas y muchos héroes

En los últimos días, James Gunn ha estado haciendo más y más revelaciones sobre Superman Legacy, la nueva aventura del Hombre de acero, y la primera película del nuevo Universo DC que se abre después de la confirmación del cineasta y de Peter Safran como nuevos directos de DC Studios.

En primer lugar, Gunn especificó que este film no será solo una película que inicie el capítulo “Dioses y monstruos”, sino un proyecto en sí mismo. “Nunca he utilizado una película para preparar otra”, dijo el director, que también adelantó que no será Superman el único héroe de este evento, que llegaría recién en 2025.

En efecto, Gunn aclaró que Superman Legacy tendrá dos protagonistas absolutos: Clark Kent (David Corenswet) y Lois Lane (Rachel Brosnahan), es decir que la historia estará basada en este binomio a prueba de todo, aunque hay una sorpresa más y es que ambos estarán en un universo ya conformado.

Y esto se debe a que salió a la luz que habrá legendarios personajes haciendo su aparición en esta película como Guy Gardner (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), Mister Terrific (Edi Gathegi) y Metamorpho (Anthony Carrigan).

Todos estos héroes harán su aparición por primera vez en la pantalla grande, y de la mano de Superman en lo que quizá se transforme en una temprana formación de una nueva (vieja) Justice League International.