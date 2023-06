Superman Legacy ya tiene a sus protagonistas

En las últimas horas, James Gunn dio por finalizado el casting de Superman Legacy, el puntapié inicial para DC Studios, la división que dirige junto a Peter Safran.

A través de sus perfiles de Twitter e Instagram, Gunn confirmó la información que brindó el portal Variety, que señalaba a David Corenswet y Rachel Brosnahan como Clark Kent y Lois Lane, aunque al cierre de esta nota también sonaba fuere el nombre de Brendan Fraser como Jonathan Kent.

Los casting se dieron entre la semana pasada y estos últimos días, y allí se presentaron tres parejas, Nicholas Hoult (Beast en la segunda trilogía de X-Men) con Rachel Brosnahan (La maravillosa señora Maisel), Tom Brittney (Outlander) con Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton en Bridgerton), y David Corenswet (The Politician) con Emma Mackey (Wiley en Sex Education y Barbie).

Si bien los favoritos eran la útima pareja según los rumores de redes sociales, Gunn finalmente se decidió por Corenswet y Brosnahan, que tienen cierta remembranza con los protagonistas de la serie Superman & Lois, que fue renovada para una nueva temporada en los últimos días.

Superman Legacy, cuyo estreno está previsto para el 11 de julio de 2025, será el primer episodio del arco de films denominado Gods and Monsters con el que el realizador reiniciará el DCU, seguido de cerca por The Authority y The brave and the bold.

Y no es arbitrario que el segundo film sea sobre el grupo originado en Wildstorm, ya que la trama Superman Legacy haría aparecer al héroe en un mundo en el que ya hay superhéroes, pero actuando sin medir las consecuencias.

En este punto, el último hijo de Krypton recrearía la historia que hicieron Joe Kelly, Doug Mahnke y Lee Bermejo en What’s So Funny About Truth, Justice & the American Way?, un comic en el que Superman enfrentaba a The Elite, y que luego tuvo su adaptación en el la película animada Superman vs The Elite.

En la historia, Superman trata de mostrar que no hace falta disparar primero y preguntar después, haciendo énfasis en los valores que representó el personaje durante sus 85 años de vida.

Debido a esto, el casting de dos (o tres si se confirma lo de Fraser) protagonistas, será la punta del iceberg de una historia que también tendrá a Lex Luthor, cuya cara podría ser la de Alexander o Bill Skaarsgard, según otros rumores.