Swamp Thing: James Gunn confirmó al director y guionista del film

La relación de James Mangold con el mundo de los comics viene de hace 10 años cuando estrenó The Wolverine (Wolverine: Inmortal), el segundo film del mutante de las garras con Hugh Jackman, y se terminó de consagrar con Logan (2017).

La carrera de Mangold continuó a lo grande con Ford v Ferrari (Contra lo imposible, 2019) y en breve estrenará Indiana Jones and the dial of destiny (Indiana Jones y el dial del destino), la quinta aventura del indestructible arqueólogo interpretado por Harrison Ford.

Esto motivó a que Mangold brindara una serie de entrevistas, lo que lleva inevitablemente a hablar de diversos proyectos, y fue en una charla que tuvo con Collider en los pasillos de la Star Wars Celebration que el realizador confirmó que está trabajando en un proyecto sobre esa franquicia y en uno sobre Swamp Thing, la cosa el pantano.

Entre sonrisas, Mangold contó que está escribiendo los dos proyectos al mismo tiempo y que el que termine primero será el que comience antes a filmar. “Lo de Swamp Thing no es un rumor, está pasando. (…) Solo que toma tiempo porque soy una sola persona”, explicó.

Según lo que contó en diversos medios, el proyecto de Star Wars de Mangold llevará a la franquicia al inicio de la orden de los Jedi, algo así como se vio en los comics de Dark Horse de Tales of the Jedi.

Desde su cuenta de Twitter, James Gunn confirmó las palabras de su colega. «Por supuesto que cuando empezamos a plantearnos el futuro del DCEU una de las primeras personas con las que hablamos fue con el super talentoso James Mangold para que escribiera y dirigiera uno de los proyectos que más le apasionan, una película de La cosa del pantano», señaló.

De acuerdo al cronograma presentado, Swamp Thing es la quinta película que Gunn planificó para la fase 1 del nuevo DCU, denominada “Gods and Monsters”. Las otras cuatro son Superman: Legacy, The Authority, The Brave and the Bold y Supergirl: Woman of Tomorrow.