The Flash: nuevo spot

El trailer de The Flash generó muchas expectativas entre los seguidores del DCU, que pese a que Warner Bros anunció la creación de una nueva continuidad tienen fe en que este film cerrará el Snyderverse de manera digna.

Lo cierto es que las imágenes que Andy Muschietti mostró en el primer adelante despertaron un “cebamiento infinito” (¿se acuerdan?) entre los fans, y eso se sumaron los elogios que le dio el propio James Gunn a Muschietti, calificando a esta producción como “una de las mejores película de superhéroes que ha visto en su vida”.

Halagos aparte, Gunn no fue el único que se comunicó con Muschietti ya que hasta el propio Tom Cruise se comunicó con el director para felicitarlo, tras ver una proyección para un selecto grupo de afortunados en las últimas semanas.

«Flash tiene todo lo que alguien busca en una película. Es el tipo de filme que necesitamos ahora», le habría dicho el protagonista de Mission Impossible. Además del llamadito, también se rumoreó que Andy habría sido tentado para dirigir The Brave and the Bold, la nueva película de Batman del universo pergeñado por Jame Gunn.

La diferencia de este film es que en el mismo Batman, cuyo protagonista aún no ha sido anunciado, conocería finalmente a Damian Wayne, el hijo que tuvo con Talia y que ella le escondió por años mientras lo entrenaba con la Liga de los asesinos. Otra de las películas en las que el nombre del realizador suena fuerte es una adaptación del Elseworlds de Darwyn Cooke The New Frontier.

En medio de todas estas versiones, Warner Bros liberó el siguiente adelanto en el que Michael Keaton deja su capucha de lado, y se lo ve mejor que nunca ¡a los 71 años!