The Flash: trailer final

Estamos a menos de dos meses del estreno de The Flash y Warner lanzó en tiempo récord no uno sino dos trailers e infinidad de spots destinados a reiniciar al fandom de DC y el Gunn-verse, que comenzará formalmente en 2025 con Superman Legacy.

Y mientras Gunn sale de gira por todos lados para la promoción de Guardians of the Galaxy vol 3, Andy Muschietti afina motores y presenta este nuevo trailer que , pese a los tres años transcurridos desde que comenzó la producción, aún no tiene los CGI “pulidos” como debería.

Este nuevo adelanto de 2:42 minutos de duración, refuerza la información que ya se pudo ver en los anteriores adelantos: Barry Allen viaja al pasado para salvarle la vida a sus padres, pero en el proceso entra a un mundo alternativo donde Zod (otra vez Michael Shannon con la “bendición” de Zack Snyder, según comentó) no tiene un rival de peso que evite su plan de “terraformación”, por lo que contacta al Batman de esa tierra, que resulta ser el del Burton-verse, es decir Michael Keaton.

Juntos encontrarán al kryptoniano que llegó a esa tierra que por suerte no es Nic Cage sino Sasha Calle, Kara Zor-El, más conocida como Supergirl, a quien deben liberar de un cautiverio como el que sufrió su primo en el comic Flashpoint.

De ahí en más, esta pseudo Justice League con dos Flashes (algo que le encanta a los fans del personaje) deberá lidiar con el ejército de kryptonianos que quieren transformar la Tierra en una sucursal de su malogrado planeta.

El adelanto muestra a más protagonistas, como Ron Livinstone como Henry Allen, en reemplazo de Billy Crudup, Ben Affleck como Bruce Wayne, y a Maribel Verdú como Nora Allen (que ya se había visto en el anterior traile); en tanto que la producción dejó saber que también serán parte del film Antje Traue (Faora), Temuera Morrison (Tom Curry), y Kiersey Clemons (Iris West).

Al tiempo que se emitió el segundo trailer, el film se proyectó en la CinemaCon, una convención destinada a los propietarios de cadenas cinematográficas con una advertencia: el CGI no está terminado, un papelón al que esta gente ya está acostumbrada, y como muestra vale recordar la versión de X-Men Origins Wolverine, allá por 2009, que luego se viralizó en Internet semanas antes del estreno.

Las razones de la proyección en la CinemaCon son más que evidentes, dado que fue el lugar en el que el año pasado se estrenó oficialmente Top Gun: Maverick, una de las sorpresas más gratas del año en lo referente a los cines tanto en calidad como en taquilla, ya que recaudó casi 1500 millones de dólares a nivel mundial.

El film llegará a los cines de Argentina el próximo 15 de junio, un día antes que en EEUU.