The Walking Dead: Dead City estrena su segunda temporada

La segunda temporada de The Walking Dead: Dead City ya tiene fecha de estreno: el próximo 4 de mayo en AMC en los EEUU, aunque en Latinoamérica lo estrenará Prime Video quizá un tiempo después ya que la plataforma no la ha anunciado oficialmente.

Esta serie, que se centra en los personajes clásicos de Maggie Greene y Negan, interpretados por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan respectivamente, enemigos acérrimos que debieron unir sus fuerzas en la primera temporada para rescatar a Hershel, el hijo de la líder de Hilltop y Glen en New York.

En esta nueva entrega, la trama también se desarrollará en una Manhattan postapocalíptica, donde diferentes facciones luchan por el control de la ciudad, pero, a diferencia de la primera entrega, Maggie y Negan se encontrarán en bandos opuestos, lo que añadirá tensión a su ya complicada relación.

Además de Cohan y Morgan, el elenco incluye a actores como Kim Coates, Mahina Napoleon y Željko Ivanek.

The Walking Dead: Dead City forma parte de una serie de spin-offs del universo creado por Robert Kirkman, junto con títulos como Tales of the Walking Dead, The Walking Dead: The Ones Who Live y The Walking Dead: Daryl Dixon.

Los seguidores de la franquicia pueden esperar más acción y drama en esta segunda temporada que promete intensificar los conflictos en un escenario lleno de peligros y alianzas inesperadas.