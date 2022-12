Trailer: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

En la reciente Comic Con Brasil, donde van los grandes estudios con sus estrellas a presentar sus adelantos para toda Latinoamérica, quizá sin saber que el 90 por ciento del continente no habla portugués, la gente de Marvel Studios presentó la tercera parte Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Este adelanto especial trae también un repaso por la evolución del personaje desde la lejana primera entrega que se estrenó en julio de 2015 y que ya concluye su primera trilogía, en contra de lo que ocurre con la Distinguida Competencia que todavía está dando vueltas como hace cinco años.

Detrás de la cámara está por tercera vez Peyton Reed, y protagonizan Paul Rudd (Scott Lang), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne), Michael Douglas (Henry Pym), Michelle Pfeiffer (Janete Van Dyne) y se incorpora como villano Jonathan Majors, que hará entrar definitivamente a Kang the Conqueror en el UCM tras lo visto en la serie de Loki.

Según lo que se ha ido esparciendo con el correr de los días en las redes sociales, Scott, Hope, Cassie Lang (Kathryn Newton), Henry y Janet harán ese postergado viaje al al reino quántico, donde conocerán todo un mundo nuevo dirigido por Kang.



“Tu realidad, todo aquello a lo que te aferras, sé cómo termina. Estás fuera de tu liga, Ant-Man”, le dice a Scott Kang, que será el próximo gran villano detrás de todo lo que vengan en los próximos dos años del UCM.

¿Logrará esto revertir el sueño que nos causó este multiverso desde que comenzó la pandemia Y recuperar a los fans más acérrimos de este universo cinematográfico? Ojalá que sí.