Trailer de Justice League: Crisis on infinite earths parte 3

Tras el estreno de Justice League: Crisis on infinite earths part 2, Warner Bros. Entertaiment presentó el tráiler de la tercera entrega que llegará en breve a la venta directa con una conclusión a todo trapo.

Por lo que se puede ver en las imágenes en este último acto de la Crisis, por fin se verán las antiguas encarnaciones del Universo DC animado, entre ellas la de los Superfriends y la de Paul Dini y Bruce Timm que se ganaron a los fans en la década de 1990.

Asimismo se anunció que, así como en 2023 se terminó el DCEU con Aquaman and the lost kingdom, en el 2024 finalizará el Tomorrowverse que empezó con Superman the man of tomorrow (2020) con esta tercera entrega de Crisis.

No se ha anunciado aun qué nueva etapa iniciará en este universo animado o si todo se cierra para dar inicio al crossover que está pergeñando James Gunn y que comenzará con la película de Criature Commandos