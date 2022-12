Trailer de Legion of Super-heroes

A pocos días del estreno de Batman and Superman: battle of the super sons en HBO Max, Warner Bros. animation ya dejó ver un adelanto de los que será Legion of Super-heroes, el primer film sobre este grupo futurista.

El film estará protagonizado por Kara Zor-El que, muy traumada por la destrucción de Krypton trata de encontrar su lugar en la Tierra pero, al no conseguirlo, decide hacer caso al consejo de Kal-El y viaja al siglo XXXI para asistir a la Academia de la Legion.

Allí, la joven conocerá al grupo que da título al film, y consigue hacerse amiga de muchos legionarios, con excepción de Brainiac 5, mientras se enfrenta al Dark Circle.

La película, que llegará a HBO Max a inicios del 2023, está dirigida por Jeff Wamester (Justice Society: World War II) y cuenta con las voces de Meg Donnelly (Supergirl), Harry Shum Jr (Brainiac 5), Darren Criss (Superman), Matt Bomer (The Flash) y Jensen Ackles (Batman), entre muchos otros actores.