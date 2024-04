Trailer: vuelve The Crow

Este año se cumplen 30 años del estreno de The Crow, la adaptación de la novela gráfica escrita y dibujada por James O´Barr, que en 2016 le contó a Comiqueando que una remake estaba en pre producción, aunque en aquel entonces era Jason Momoa el actor elegido para encarnar a personaje.

Pasaron los años, y como ocurre muchas veces, ese proyecto que O´Barr anunciaba como “un regreso a la raíces del material original” no se llevó a cabo, aunque sí lo hizo este nuevo proyecto encabezado por Rupert Sanders, realizador de la versión “live action” de Ghost in the Shell.

La película tiene guion de Zach Baylin, Kevin Cornish y Cliff Dorfman, y cuenta con el protagónico de Bill Skarsgård, el actor que interpretó al payaso Pennywise en las dos entregas de It.

Esta remake tiene una premisa un tanto diferente a la que protagonizó Brandon Lee y dirigió Alex Proyas en 1993 y que, debido al fatal accidente que acabó con la vida del actor tardó más de un año en estrenarse en los EEUU. En Argentina llegó a inicios de 1995.

“Eric Draven (Skarsgård) y Shelly Webster (FKA twigs), almas gemelas, son brutalmente asesinados cuando los demonios del oscuro pasado de ella les alcanzan. Ante la oportunidad de salvar a su verdadero amor sacrificándose a sí mismo, Eric se dispone a vengarse sin piedad de sus asesinos, atravesando los mundos de los vivos y los muertos para arreglar lo que está mal”, dice la nueva sinopsis.