Vuelve The Crow

A treinta años del estreno de la película original, Lionsgate estrenará un reboot de The Crow, el clásico comic de James O´Barr que está en carpeta desde hace años, y que en un momento contó con la posibilidad de ser interpretado por Jason Momoa.

Esta nueva versión está dirigida por Rupert Sanders, realizador de la versión “live action” de Ghost in the Shell, con guion de Zach Baylin, Kevin Cornish y Cliff Dorfman, y cuenta con el protagónico de Bill Skarsgård, el actor que interpretó al payaso Pennywise en las dos entregas de It.

La película terminó de filmarse el año pasado pero fue recién en el Festival de cine de Toronto, que se lleva a cabo desde el 7 hasta el 17 de septiembre, donde se concretó el contrato de distribución internacional con Lionsgate.

De acuerdo a lo trascendido, la historia seguirá los preceptos del comic original en el que el músico Eric Draven (Skarsgård) es revivido de entre los muertos por un cuervo, un año después de su asesinato y el de su novia a manos de una pandilla.

Draven irá en busca de aquellos que lo separaron del amor de su vida guiado por el ave y los irá eliminando uno a uno hasta el final.

La película original se filmó entre 1992 y 1993 cuando un accidente tremendo con las armas de utilería acabó con la vida de Brandon Lee, el hijo del legendario Bruce, que tenía depositada en The Crow sus esperanzas de hacer estallar una carrera en el cine de acción, como su padre veinte años atrás.

Pese a que aún había escenas por filmarse, el director Alex Proyas llevó el proyecto hasta sus últimas consecuencias recurriendo a efectos CGI para aplicarle el rostro de Brando a un doble de riesgo.

La película fue un éxito y “engendró” tres secuelas: The Crow: City of Angels (1996), The Crow: Salvation (2000) y The Crow: Wicked Prayer (2005); además de una serie de TV –The Crow: stairway to heaven– protagonizada por la estrella de las artes marciales Mark Dacascos que duró solo una temporada de 22 episodios.