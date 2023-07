Vuelven Ben Affleck y Jennifer Garner como Daredevil y Elektra

A veinte años de su estreno, lo único bueno que se recuerda de la película Daredevil de Marc Stephen Johnson es el increíble traje que lucía Ben Affleck, y el romance que surgió con Jennifer Garner, con quien estuvo en pareja hasta 2018.

La buena noticia es que para los nostálgicos a que querían volver a ver a esta pareja (la última vez fue en una escena de fuera de edición de Elektra de 2005), esta extraña reunión se daría en Deadpool 3, la película de Shawn Levy (Real Steel, The Adam Project) que se estrenaría el 3 de mayo del 2024.

Esto se suma a la presencia en dicho film de Hugh Jackman, nuevamente como Wolverine, y al rumor ya instalado hace meses del regreso de Patrick Stewart y Ian McKellen como el Preofesor Xavier y Magneto. El mismo se dio en una charla que brindó Stewart durante el estreno de Doctor Strange and the multiverse of madness, donde afirmó que lo que allí se vio no fue lo último de Xavier.

Además, desde hace unos días se rumorea que también regresarían los X-Men originales de los films de 2000 al 2006, es decir Famke Jansen, Halle Berry, James Mardsen y algún otro.

El film será el primero del personaje en la continuidad oficial de Marvel, por lo que esto sería una despedida al viejo universo de películas de Fox, del que también forman parte los Fantastic Four. Como dichas franquicias no tenían nada que ver unas con otras, esta sería la primera vez que esos personajes interactuarían juntos.