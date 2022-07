Warner anunció sus próximos estrenos animados de DC Comics

El fin de semana se mostró muy productivo para Waner Bros. Animation que, a diferencia de su contrapartida en “live action”, presentó los adelantos de varios films que llegarán a las pantallas en los próximos meses.

Además de mostrar Green Lanter: Beware my power, que salió hace algunos días a la venta, el estudio reafirmó que en los próximos meses se podrá ver Batman and Superman: battle of the super sons y RWBY x Justice League, títulos que ya habían sido anunciado hace algunos meses.

Sin embargo, las verdaderas novedades llegaron por el lado de la versión animada de Batman: The Doom That Came to Gotham, el aclamado Elseworlds escrito por Mike Mignola y Richard Pace y dibujado por Troy Nixey. La historia tiene lugar en Gotham en 1928 cuando Bruce Wayne retorna a la ciudad tras 20 años navegando a bordo de su barco, solo para enfrentarse a una entidad sobrenatural.

Otro film es Justice League: Warworld, que se ubica en el “Tomorrowverse”, es decir el universo animado que se generó tras Justice League Dark: Apokolips War y que hasta el momento tiene una serie de títulos como Superman: Man of Tomorrow (2020), Justice Society: World War II (2021) y las dos entregas de Batman: The Long Halloween (2021).

El tercer título anunciado es Legion of Super-Heroes aunque no informaron en qué estado se encuentra el proyecto ni tampoco si está incluido en el “Tomorrowverse” o bien en una continuidad diferente.

De momento no hay tráilers de todos estos estrenos, pero en cuanto aparezcan, los verán en Comiqueando.