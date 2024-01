What If? vol 3 ya tiene un adelanto

Pasaron días apenas del estreno de la segunda temporada de What If? en Disney+ y ya hay un adelanto de lo que será la tercera tanda de episodios.

En este caso se trata de un pequeño clip de apenas tres minutos que se filtró “por error” en las redes sociales, protagonizado por Bucky Barnes (Winter Soldier) y Red Guardian, con las voces de Sebastian Stan y David Harbour respectivamente.

Los dos personajes atraviesan las rutas hasta que un control policial complica su situación y todo deviene en una persecución a todo ritmo.

The first clip for Season 3 of ‘WHAT IF…?’ has been released.

The clip features Bucky Barnes and Alexei / Red Guardian’s look from Black Widow. #WhatIf #WhatIfS3 #WhatIfSeason3 pic.twitter.com/AhZHArw0lS

— Sammon News (@SammonNews) December 29, 2023