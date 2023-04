Zack Snyder se despide de DC con la Snydercon: Full circle

Después de dos años sin novedades sobre el avance del universo que ayudó a crear, Zack Snyder decidió despedirse de DC Studios, luego de que Warner Bros. anunciara que James Gunn se hará cargo desde ahora en adelante de los proyectos de esos personajes en el cine.

Todo comenzó cuando Snyder, hace algunas semanas, publicó una imagen de Henry Cavil, Gal Gadot y Ben Affleck caracterizados como Superman, Wonder Woman y Batman bajo la leyenda de “la santa trinidad de DC” y con los logotipos de la trilogía de films que llegó a hacer Snyder antes de que le corten los víveres.

Con el correr de los días, el director de Rebel Moon (ese spin off de Star Wars que le rechazaron en Disney pero le compraron en Netflix y que se estrena el 22 de diciembre) fue aclarando el tema: entre el 28 y el 29 de abril sus tres films (Man of Steel, Batman v Superman y su corte de Justice League) se reestrenarán en salas de IMAX, con excepción del último, que solo había salido en HBO Max.

El evento entonces se llamará SnyderCon: Full circle y se llevará a cabo en California, más precisamente en formato IMAX en el Art Center College of Design en dos ocasiones y la tercera en el Universal CityWalk. Todos los eventos serán precedidos con paneles encabezados por el propio realizador.

Snyder debió lidiar con la burocracia de Warner Bros. que ahora está en otras manos, y por eso le fue posible realizar son espectáculo, e incluso contó con la colaboración de Jim Lee, que le dibujó un póster con la Trinidad. James Gunn incluso señaló que habló con Snyder sobre su reinicio de DC, pero para darle sus buenos deseos.

«Se puso en contacto conmigo para expresar su apoyo sobre mis elecciones. Es un gran tipo. Una vez más, parece muy feliz con la construcción de mundo masiva que está haciendo ahora», comentó Gunn en su momento.

Fue por esa época que los fans de Snyder pidieran que Warner Bros. deje que Netflix (que agarra lo que viene a estas alturas) retome esos proyectos como una suerte de “franquicia”, ocasión que el director aprovechó para hablar sobre su llamado a Gunn, con quien colaboró en la realización de Dawn of the dead (2004).

“Warner Bros., en cuanto a las proyecciones para este evento, ha sido increíble. Este grupo ha sido demasiado amable, cuidadoso y ha sido increíble trabajar con ellos. No tengo quejas. Más allá de eso, en cuanto a lo creativo y todo lo que están planeando…, la verdad, he estado ocupado filmando esta película así que no tengo idea de lo que están haciendo”, explicó Snyder, poniéndose en línea con Ben Affleck, que también se “borró” de los proyectos que tiene en mente James Gunn aduciendo un «cansancio» del cine de superhéroes.

Por su parte, James Gunn se pronunció de manera divertida sobre el trending topic #SellTheSnyderverseToNetflix. «“Debo decir que este tiene que ser el hashtag más loco porque 1) Netflix no ha expresado tal interés (aunque hemos discutido otras cosas) y 2) Zack no ha expresado ningún interés y parece estar feliz de haciendo lo que está haciendo (y, sí, también hemos hablado)”, explicó en uno de sus infinitos comentarios en Twitter.

Super excited for this incredible 3-day event to benefit AFSP. Look for the link to purchase your tickets tomorrow at 8am PDT. Thank you Warner Bros. for all your support helping to make this happen. #AFSP #FullCircle #Snyderverse #ArtCenter #WarnerBros #DC #AMCTheaters pic.twitter.com/qiLK7ZuAMZ — Zack Snyder (@ZackSnyder) March 24, 2023