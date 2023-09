15 años, One Piece y periodistas de espectáculos

Parece una joda, pero es real: ya pasaron 15 años desde aquel 27 de Septiembre de 2008, día que subió a nuestro sitio web el primer episodio del Podcast de Comiqueando. Obviamente hay que festejarlo, y para eso vinieron un montón de amigos de los que cada tanto participan en el podcast a charlar, contar anécdotas y elegir sus episodios favoritos.

También retomamos la costumbre de invitar a capos del periodismo de espectáculos para charlar con ellos y ver desde otro punto de vista toda esta movida de la hegemonía de los superhéroes en el ámbito de los blockbusters de Hollywood, y esta vez recibimos nada menos que al maestro Pablo Manzotti.

Y en pleno boom de One Piece, con el manga, el animé y la serie con actores prendidos fuego, invitamos a Maximiliano Britos, especialista en la obra de Eiichiro Oda, para indagar un poco en el fenómeno.

Esta vez no hay canciones, pero por supuesto no faltan ni las recomendaciones ni los chistes pelotudos (un toque menos groseros que los habituales, porque no vino Fede Velasco). En total, tenemos para ofrecer 175 minutos de data, opinión y sano entretenimiento para tod@s l@s seguidor@s de nuestra querida maratón oral comiquera.

Podés descargar el episodio o escucharlo online en este link:

https://archive.org/details/cmc-174