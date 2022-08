30 años de Spawn + Humor gráfico argentino de los ´60 y ´70

Nuevo episodio de nuestro clásico podcast, en el que a lo largo de 150 minutos ofrecemos un menú variado y exquisito.

Empezamos con la visita del maestro Pablo Sapia, destacado humorista gráfico y especialista en la materia, con quien hablamos a fondo del humor gráfico argentino de las décadas del ´60 y ´70. Revistas, autores y personajes gloriosos, que marcaron a varias generaciones.

Después llega Stephan Repolusk, joven especialista en Spawn, un personaje que todos conocemos, pero que pocos leemos en la actualidad, y cuyo 30º aniversario no queríamos dejar de conmemorar. Acá te vas a enterar qué vale la pena y qué no de todo lo que no conocés de este universo creado en 1992 por Todd McFarlane.

Y después tenemos un extenso bloque de Recomendaciones, en el que además detallamos todos los contenidos del nuevo número de Comiqueando Digital, que ya se puede descargar en https://comiqueandoshop.blogspot.com/ y que tiene 15 notas, 7 historietas y varios contenidos audiovisuales exclusivos que no te podés perder. Más las canciones, los chistes pelotudos, los palos a Muñones y esas giladas ya clásicas de nuestra maratón oral comiquera.

Descargá el podcast o escuchalo en este link:

https://archive.org/details/podcast-159_202208