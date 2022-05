Neal Adams, George Pérez y el Multiverse of Madness

Otro episodio extenso, de casi tres horas de duración, en el que le brindamos nuestro humilde tributo a dos maestros que marcaron a fuego a varias generaciones de lectores de comics: Neal Adams y George Pérez. Luces y sombras de dos referentes absolutos, que se convirtieron en sinónimo de buen comic de superhéroes e incluso fueron más allá.

Además, el análisis a fondo de Dr. Strange and the Multiverse of Madness, el último largometraje del universo fílmico de Marvel. Y como siempre, recomendaciones, canciones y chistes pelotudos, para acompañarte un buen rato en nuestra cita mensual.

Podés escuchar el programa online o descargarlo en este link: https://archive.org/details/podcast-156_202205