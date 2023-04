Si vienen leyendo esta sección desde hace años saben que no me gusta caretearla: DC es la editorial mainstream a la que por obvios motivos le guardo un enorme cariño y le tengo muchísima más paciencia que a su directa competidora, pero así como opino esto no tengo pruritos en señalar cuando la caga estrepitosamente. Y con Dark Crisis lo hizo. Y pocos lectores lo lamentan más que yo, porque le tenía una enorme fe a esta saga, tan grande que hace un año le dediqué esta sección a la antesala de la misma, la Justice League Incarnate de Joshua Williamson, ni más ni menos. Pero no nos engañemos: la evidencia de que esto iba a ser un desastre de proporciones épicas estaba ahí y nosotros no lo quisimos ver.

Sin embargo, una vez que la marea oscura comenzó a bajar y todo el mundo cayó en la cuenta de que fue pura espuma y nada de sustancia, de repente comenzaron a aflorar pequeñas cosas que nos devolvieron la esperanza en la editorial. Algunas de ellas ya fueron reseñadas por acá: el World’s Finest de Mark Waid, el Batman de Chip Zdarsky y Jorge Jiménez, la perpetua solidez de Tom Taylor con su Nightwing, y por supuesto el anticipado regreso de un añorado escritor a uno de los títulos que lo posicionó en el panteón que se ganó con justicia, la querida Justice Society of America nuevamente en manos del aclamado Geoff Johns, el cual se había tomado un tiempo para dedicarse a la pata audiovisual de la empresa pero decidió regresar para poner un manto de sobriedad en la editorial.

Me gusta pensar que el destierro de Geoff respondió a la necesidad de un séquito de noveles escritores de llevar las riendas de una editorial que comercialmente pende de un hilo, y ante el fracaso a la hora de generar interés en el nuevo rumbo narrativo no les quedó otra que hacerse a un lado y permitir que gente como el oriundo de Detroit o el mismísimo Mark Waid regresaran para poner la casa en orden. Y es que pocos escritores entienden tan bien como Johns este medio, pero sobre todo la mitología de DC y el poder que esconden esos mitos y leyendas que la conforman. La capacidad del guionista para reconocer los hilos que entrelazan el alma de las historias y conectar desde ahí con la fanbase de lectores le permite sacarle lustre a las mismísimas fundaciones de esta prodigiosa editorial, y para esto nada mejor que echar mano de la agrupación superheroica original, la cual supo conducir a comienzos de siglo con una visión adulta, madura y actualizada del grupo que de todos modos conservaba sus señas de identidad más clásica. En aquellos años supo desarrollar personajes muy bien definidos, los cuales le permitieron crear historias perfectamente cimentadas, coherentes y respetuosas con el legado y la leyenda que cargaban sobre sus espaldas, y eso sumado al amor por la continuidad le permitió transformarse en uno de los grandes guionistas de series regulares de esos años.

El aterrizaje inicial de esta nueva etapa se da con un especial denominado The New Golden Age, un número único protagonizado por la Sociedad de la Justicia escrito por Johns y dibujado por Diego Olortegui, Todd Nauck, Gary Frank, Steve Lieber y el maestro Jerry Ordway. La aventura nos plantea un recorrido por más de 10 siglos de historia de esta agrupación, desde su mismísima fundación en 1940 hasta principios del Siglo 31, cuando un equipo de jóvenes versiones de algunos miembros clásicos de la JSA ingresan a la sede original y la encuentran en ruinas. Una serie de hechos se comienzan a desencadenar y tienen como epicentro a Helena Wayne, la hija de Batman y Catwoman, quien comienza a dar saltos en el tiempo para poder salvar no solo a sus padres y compañeros de grupo sino también a la mismísima JSA original. Johns no se priva de meter guiños no solo a la mitología clásica de DC sino también a obras más recientes de su autoría, y es así como tenemos pequeñas intervenciones de personajes de Watchmen o de Doomsday Clock, en situaciones y escenas de una intensidad emocional muy alta presentadas con la naturalidad que le corresponde al medio.

Llegado este punto vale la pena aclarar que si bien este especial puede ser leído por cualquier tipo de lector, aquellos veteranos conocedores de la continuidad dura de DC lo van a disfrutar mucho más, y es así como se tienen que hacer las cosas, amiguitos. Como el dibujo corre por cuenta de varios autores, esa falta de constancia en el arte y la narrativa a muchos lectores les genera una sensación de desorden e irregularidad, y lo entiendo perfectamente. Pero también comprendo que desde la planificación editorial la idea fue plantear cada línea temporal con un autor diferente para ofrecer una sensación de clasicismo en la trama ubicada en los años ´40 y una de modernidad en las escenas que representan el futuro de la JSA. Si bien no todos los autores están al mismo nivel, es interesante descubrir que la separación de matices no está dada solo por los trazos de cada dibujante: la manera de estructurar la página es más (deliberadamente) rígida en el caso de Ordway y más “experimental” y desestructurada en el caso de Olortegui y el resto de los muchachos más jóvenes, y eso me parece un acierto.

El final de este especial es un cliffhanger directo al primer número de la serie regular que hoy nos convoca, un arco que, como podrán adivinar, tendrá como protagonista a Helena Wayne. Con Bruce muerto y Selina vieja y medio duranga para la trepidante acción, nuestra nueva Huntress será el hilo conductor por el cual iremos desenmascarando un plan de un misterioso villano (bah, no es un misterio pero yo no lo quiero spoiler por acá, punto) que pretende erradicar todas las Sociedades de la Justicia de todos los tiempos. Y Helena es miembro formal de una de ellas, la cual tiene a una Power Girl y un puñado de villanos reformados en plan Suicide Squad que van a durar apenas unas páginas. La ejecución de esta formación pondrá a nuestra protagonista en la incómoda pero necesaria misión de tener que formar una JSA del Futuro.

Aún cuando en cada número pasan un montón de cosas, el guion de Johns tiene la precisión de un relojero suizo. La narrativa tiene una economía de medios que permite una lectura muy fluida, y los diálogos y cuadros de texto están medidos con exactitud quirúrgica para entregar una lectura ágil que logra un balance hermoso que permite que la historia nunca decaiga ni tampoco se precipite.

Otro gran mérito de DC en estos últimos años es la plantilla de dibujantes que tiene en las series regulares. Bruno Redondo, Dan Mora, Jorge Jiménez, Daniel Sampere, la verdad es que son todos grandes artistas que entregan un laburo excepcional mes a mes, y este título no es la excepción: el trabajo de Mikel Janín es magnífico, y me arriesgo a decir uno de sus laburos más logrados. Sus trazos demuestran una madurez tremenda y su estilo lo encuentro mucho más depurado, con muchísima más caracterización y personalidad en los personajes, valga la redundancia. Y la puesta en página responde al estilo clásico que necesita la propuesta pero no es para nada conservadora y arcaica, de hecho por momentos se me figura muy fresco todo el planteo. Sin embargo, está clarísimo que lo que lo posiciona como uno de los mejores dibujantes que tiene DC en este momento es la expresividad en los rostros de los personajes, una facultad que por momento te deja sin aliento.

Pocas cosas son más gratificantes en este medio que el regreso de un escritor que amamos a un título que conserva mucha magia acompañado por un dibujante del recontra carajo en su mejor momento. La fórmula flamígera que enciende esta nueva etapa de la Justice Society of America te está esperando. Después no digas que no te avisé.