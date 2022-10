New Fantastic Four

La miniserie que les traigo este mes carga sobre sus hombros con un montón de contexto que amerita explicar, porque de lo contrario muchos podrían suponer que solamente la estoy recomendando porque es una pequeña gema oculta que está pasando por debajo del radar de medio mundo y ya.

¿Recuerdan la etapa de Walt Simonson en los Fantastic Four? ¿No? Bueno, dejen de leer esto y busquen el genial podcast nº150 de Comiqueando, el especial con Quique Alcatena y gran elenco, y vuelvan a retomar la lectura. ¿Recuerdan que durante tres números, más precisamente desde el nº347 al 349, además de tener al maestro Arthur Adams en los lápices con acertadas tintas de Art Thibert tuvimos un polémico reemplazo de la familia más famosa de Marvel? Sí, exacto, muy en sintonía con la década de los ’90 en la cual tuvimos a Jean-Paul Valley bajo el manto de Batman, a cuatro Supermans que tomaron el lugar de nuestro héroe kryptoniano caído en combate, a Eric Masterson en el rol de Thor, a Artemis como líder de las Amazonas, y a un clon que reemplazó a Spider-Man, en estos tres números, por efectos de la trama, Wolverine, Ghost Rider, Spider-Man y Mr. Fixit/Hulk toman el lugar de el cuarteto superheroico más famoso.

Ya sea que lo recuerden o no, lo cierto es que aquella historia tuvo muy poca relevancia en la continuidad de la editorial, y aún menor fue la que tuvo por sobre la historia de los Fantastic Four propiamente, pero por afuera del papel este momento es muy recordado por los fans en charlas, esta formación tuvo sus propias trading cards y cromos, han aparecido como easter eggs en algunos videojuegos y la saga ha tenido más de una reimpresión.

Peter David hace acopio de toda la parafernalia alrededor de este evento y utiliza la nostalgia a su favor para buscar una ridícula pero funcional excusa para recuperar esta formación exactamente en el punto en el que quedó en aquellos años, e incluso encuentra en Alan Robinson un artista con un estilo no muy alejado del de Arthur Adams pero que apreta el acelerador a fondo a la hora de retrotraer planos, encuadres y ángulos de muchos de los dibujantes más verduleros de esos años. De hecho, leer estas aventuras realmente se siente como un épico viaje al pasado, casi a la par de lo que supimos vivir con aquellos 26 magníficos números del Untold Tales of Spider-Man del maestro Kurt Busiek y Pat Olliffe justamente a mediados de los ’90.

Sé que me estoy poniendo muy pesado con los guiños y referencias pero necesito acercarles uno más: las vibras que se sienten al leer este material son muy similares a las de aquella miniserie llamada «Defenders: Indefensible«, con guion de otro maestro, Keith Giffen, diálogos co-escritos por J.M. De Matteis y, como no podía ser de otra manera, el dibujo de Kevin Maguire para acompañar esta variopinta formación orquestada por el Doctor Strange, la cual incluía a Hulk, Namor y la tibia participación del Silver Surfer. Quizás en aquel experimento el humor estaba muy por encima de la trama, lo cual nos daba a entender de que en algún punto esa miniserie era una sátira del género y no mucho más. Pero en la serie que me permito acercarles hoy, nuestro querido Peter David pretende jugar de manera coherente con una formación superheroica desquiciada, consciente en algún punto del ridículo del contexto, pero expuesto en el tono correcto para que la aventura pueda ser tomada como canónica.

Y la excusa toma forma de una horda de personas que se han volcado completamente a la locura, y van por las calles de Las Vegas de manera desquiciada: provocan al resto de las personas y destruyen propiedad privada, cuando no atacan violentamente a civiles desarmados. El caos llega a los oídos y la vista de Mr. Fixit, el cual convoca a Ghost Rider y manda un avión privado a New York para buscar a Peter Parker y Logan, y así ver si entre los cuatro develan el misterio detrás del inusitado descontrol callejero. Mucho más temprano de lo que suponían se verán envueltos en una trama que incluye invocaciones, demonios que ascendieron directamente del Infierno, posesiones diabólicas, invitados especiales y un sacerdote que al parecer tiene ciertas habilidades manifiestas que le permiten alterar la realidad levemente de forma inconsciente.

Si me tengo que preguntar los motivos por los cuales un escritor con la trayectoria de David elige jugar con este momento puntual de los Fantastic Four, mi respuesta automática me dice que es por el desafío que representa escribir algo tan noventoso y que así y todo se sienta fresco y actual. También creo que laburando en Marvel o en DC, cualquier excusa que un autor encuentre para desarrollar un plot que le permita tomar distancia de los eventos cósmicos actuales es válida para desarrollar una historia, y si lográs sacarte de encima las cadenas de la continuidad actual ya ganaste, ¿no? Ni hablar de que Mr. Fixit es una creación de este guionista en su larga etapa al frente de Hulk, y Spidey claramente no es un personaje que le resulte «ajeno». En los cinco números que han salido de esta serie, claramente no vamos a encontrar un solo problema en el desarrollo de estos dos personajes, pero quizás muchos pongan el grito en el cielo al leer a un Danny Ketch que cada tanto te clava un comentario rompe-hielo, en contraste con aquel de los ’90 que vivía con un palo atravesado en el orto.

Casi al comienzo de la nota mencioné que el chileno Alan Robinson hace todo lo posible por canalizar la mirada icónica de Art Adams sobre los personajes, y si bien esto se aprecia por la extraña celebración de esta etapa a la que parece aspirar esta serie, de ninguna manera es necesaria: su trazo es limpio y meticuloso, más nítido y con una narrativa mucho más dinámica que la que suelen tener los dibujantes que suelen ser convocados para este tipo de proyectos. Aplausos de pie para él. Por mi lado, debo admitir que había tenido muy poco contacto con sus trabajos: algunas cosas para IDW Publishing y Dark Horse, alguna mini-serie de Terminator , alguna otra de Back to the Future, un par de cosas de Star Wars y no mucho más. Acá me convenció de que es un artista al que tengo que ponerle más fichas.

Para finalizar, New Fantastic Four no te puede decepcionar porque no tiene mayores pretensiones más que las de jugar con un equipo imposible, que debe lidiar con un evento sobrenatural que transpira nostalgia por cada axila demoníaca. Como suele suceder con estas miniseries, vas a encontrarte con más de una sorpresa por número, las cuales en la mayoría de los casos no son spoileadas por las tapas, para sorpresa de todos nosotros. Peter David lo hizo otra vez.