That Texas Blood

En la serie de culto Buffy the Vampire Slayer del desaparecido Joss Whedon, la sucesión de hechos sobrenaturales que se iban acumulando en la pequeña Sunnydale tenían una razón de ser: esta población era la boca para la antesala del infierno, y ofrecía un acceso directo desde el plano del terror al nuestro a un montón de demonios ansiosos por dejar un reguero de destrucción a su paso. Esta no es una excusa original por parte de los productores del show televisivo: el maestro Stephen King viene usando ese recurso argumental para justificar masacres sin sentido hace casi medio siglo, pero la cita me parece adecuada porque aún con una década y media sobre sus espaldas, imagino que el show protagonizado por Sarah Michelle Gellar se encuentra fresco en la memoria de muchos de los lectores de este sitio.

El Sheriff Joe Bob Coates, quien está a cargo de la seguridad de la pequeña población texana de Ambrose, está convencido de que en su localidad ocurre exactamente lo mismo: la maldad ha posado su garra encima de esta comunidad y no piensa soltarla hasta llevarse la última alma en un festín de sangre y dolor. Y con 70 años encima recién cumplidos, Joe Bob está cansado. Cansado de tantas muertes, de tanto dolor y sufrimiento, cansado de esperar el próximo crimen y salir en busca del asesino. Cansado de tener que comunicar a los familiares de las víctimas los decesos. Por recomendación de su esposa pide consejo a un sacerdote y la devolución que recibe es que tiene que seguir en pie, seguir aguantando. Ya aguantó demasiado.

Décadas atrás, cuando ya servía como oficial de policía y seguía las órdenes de otro sheriff, desmanteló un culto satánico, no sin sacrificar parte de su alma en el proceso, y ahora, cuarenta años después, el mal parece haber vuelto por la revancha, y avanza a paso lento pero seguro, a cobrarse víctimas aquí y allá: un esposo que retoma el vicio del alcohol, cede a la locura, asesina a su esposa y luego se suicida; un hermano que regresa a Ambrose en busca de venganza solo para descubrir su lado más oscuro, un poderoso empresario de los juegos de azar que quiere dar un ejemplo a su ganado…

En línea con los ejemplos audiovisuales, el clima que se respira en el comic que hoy les traigo, That Texas Blood, es similar al de la producción del 2007 de los Hermanos Coen, «No Country for Old Men», o también al estreno de David MacKenzie de 2016, «Hell or High Water», donde seguimos el reguero de caos que dejan a su paso los hermanos Howard caracterizados por Chris Pine y Ben Foster mientras llevan adelante una seguidilla de robos a bancos y son perseguidos por el Texas Ranger al que Jeff Bridges le da vida. La serie de Image Comics que Chris Condon y Jacob Phillips llevan adelante casi todos los meses comenzó como un proyecto audiovisual que nadie quiso, seguramente porque estaba mal presentado, y terminó por transformarse en esta fabulosa obra que nos impregna de aroma a Western embutido en un muy sangriento thriller policial.

El primer número de la serie es un perfecto ejemplo del tipo de oómic que vamos a leer: más de la mitad del mismo es una concatenación de escenas costumbristas con bastantes diálogos que nos dibujan un poco al protagonista, Joe Bob Coates, la relación que tiene con su esposa y con algunos habitantes de Ambrose y la forma parsimoniosa y tranquila con la que maneja pequeñas crisis cotidianas, algunas personales y otras relacionadas con su trabajo. Poco a poco el relato, que al comienzo parece ir hacia ningún lado, empieza a afilar los dientes, y cuando nos acercamos a la tarde, un atisbo de tensión nos golpea, a sabiendas de que en muy pocas páginas esto se va a poner duro. El golpe, cuando llega, es seco y árido, como una patada en la nuca en medio del desierto, absolutamente inesperada e intempestiva, y nos golpea casi hasta noquearnos pero no, quedamos conscientes… porque tenemos que ser testigos de lo que sigue. Este inicio se transforma en una muy especial tarjeta de bienvenida que, creo yo, es idóneo para invitarte a seguir en el charco o expulsarte nivel exorcismo cristiano. Si no sos un lector con paciencia, al que le gusta ver como el relato se macera a fuego lento, claramente That Texas Blood no es tu tipo de serie regular.

Jamás había escuchado o leído siquiera el nombre del guionista, Chris Condon, hasta que me acerqué al nº1 de esta serie. Tengo entendido que es oriundo de New Jersey, un estado en el nordeste de los Estados Unidos de América, y que su participación en el medio antes de esto fueron algunas web-series que desconozco. En cambio al dibujante y colorista, Jacob Phillips, como mínimo lo conozco por el extraordinario trabajo que hizo como colorista en la genial Criminal de Ed Brubaker, la cual, por supuesto, tenía dibujos de su padre, el maestro Sean Phillips. Y si, el legado a veces se torna pesado y otras no: el arte de Sean se nota en la puesta en página de Jacob, en la anatomía, en algunos gestos e incluso en el trabajo de los fondos, en la capacidad intrínseca que tienen algunos artistas para saber qué mostrar y qué ocultar en segundo plano. Pero las similitudes se acaban ahí: los trazos del hijos se me figuran mucho más limpios y naturales, mas sueltos, menos duros. Y donde realmente la diferencia se hace evidente es en, cómo no, el color, el cual es extraordinario y ameritaría al menos una nominación al Eisner uno de estos años. Era imprescindible que en este aspecto la historia tuviera alguien a la altura del desafío, porque solamente desde el tratamiento del color vamos a poder sentir el azote del clima árido y desolado de esa Texas que ofrece los mejores escenarios para historias con este enfoque casi Western.

Para finalizar, hablemos de su regularidad, una cuenta pendiente para la mayoría de los títulos de esta editorial. Luego de un hiato de cinco meses tras de la salida del nº13 en Diciembre del año pasado (donde finaliza la segunda gran saga), la serie regresó en Junio con un nuevo arco y desde entonces salió un número cada mes, hasta llegar al nº20 este mismo mes. Desde mi lado, no tengo quejas, mientras sigan cumpliendo con la salida mensual una vez que se inicia un nuevo arco, y no tarden dos años entre un número y otra (hola, Vaughan, te estoy hablando a vos, salame), feliz de la vida.