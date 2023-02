Me parece increíble que incluso cuando tomamos distancia del género superheroico resulte muy difícil hoy en día alejarse del concepto de explotación de una franquicia a través de un universo común compartido, sobre el cual se desarrollan decenas de tramas que de alguna forma están entrelazadas y muy probablemente terminen por desembocar en un clímax que las aúne a todas. Eso por no mencionar que el esfuerzo que conlleva el sumergirse en un vasto mar de disímiles narrativas que comparten un arco argumental conjunto es una empresa que tiene cada vez menos adeptos, al menos en lo que se refiere al papel. Pero en este caso muy puntual, los autores ofrecen algunas garantías que podemos tomar en consideración.

A nadie asombro si traigo a la mesa al canadiense Jeff Lemire y lo señalo como uno de los guionistas de comics del Siglo XXI más interesantes que nos dio el mercado, pero en el sitio de Comiqueando este escritor tiene un récord muy particular: es el único que clavó 3 malditos mainstreams consecutivos gracias al recorrido que hice por una de sus obras más importantes, Black Hammer. Y es justamente este cómic puntual y el universo expandido que floreció gracias a él lo que nos da la pauta de que podemos sumergirnos por el universo que nos ofrece The Bone Orchard Mythos sin temor a realizar una mala inversión de tiempo y dinero. El proyecto al que nos invitan el propio Lemire y el italiano Andrea Sorrentino es una concatenación de relatos en distintos formatos, aunados bajo la premisa de ofrecernos enormes dosis de terror y suspenso sobrenatural dentro de un marco narrativo y estético muy puntual. Algunos puntos conectan a estas historias de formas misteriosas y muchas veces desconcertantes, pero siempre hay pistas aquí y allá para darnos a entender que existe un sutil vínculo entre esta antología de relatos escabrosos.

The Bone Orchard Mythos entonces es eso, un juego, una invitación, una puerta de entrada a una serie de relatos que tendrán a Jeff Lemire y Andrea Sorrentino al timón del navío, con Dave Stewart siempre a cargo el color, y sin limitaciones de formato. La carta de presentación es un comic autoconclusivo de 28 páginas para luego saltar a un libro tapa dura de 90 páginas titulado «The Passageway», y luego seguir con una miniserie de cinco partes titulada «Ten Thousand Black Feathers», la cual aún está en curso. Para mediados de este año se lanzará otra novela gráfica en tapa dura titulada «Tenement», y con esto se completarán las primeras piezas de un puzzle que promete seguir creciendo el año que viene con nuevos lanzamientos, cada uno de ellos publicados siempre por Image Comics y a cargo del mismo equipo creativo. El compromiso asumido por parte de los autores es grande pero no se me figura estúpidamente ambicioso al punto de que me resulte inverosímil que se pueda sostener en el tiempo. Y tampoco es inabordable, de hecho gran parte de su atractivo es que resulta bastante accesible y hasta veo viable una edición local por parte de alguna de las editoriales que suelen traducir y ofertar material de esta editorial.

Lo que por supuesto con justa razón todos se preguntarán ahora es si el material publicado hasta el momento vaticina un enorme entretenimiento a corto y mediano plazo. Por supuesto que si elegí este proyecto para esta sección es porque considero que cumple con unos estándares de calidad por encima de otras series del mercado editorial, sobre todo por el espectacular dibujo de Andrea Sorrentino. Sus tintas sobrecargadas y su inmensa capacidad para transmitir climas solamente con una puesta de página muy original que juega con los límites del surrealismo son motivo suficiente para ponerle una ficha a cada pieza de este proyecto, pero además está el relato, claro. Y los personajes, y la posibilidad de poder identificarse con algunos de ellos. Y el miedo a lo desconocido que sobrevuela casi todas las entregas. Una máscara misteriosa o un agujero infinito, no importa, el relato puede estar encabezado por un escritor que transita una separación y lidia con un bloqueo, o un geólogo canadiense en busca de un descubrimiento que lo catapulte a la fama. En cualquiera de los dos casos, la historia paulatinamente va a llevarnos a lugares incómodos, molestos, desconcertantes. Las advertencias no serán suficientes o quizás para los protagonistas pasen desapercibidas. Lo que es seguro es que en cada uno de estos relatos nos costará mucho abandonar la lectura en busca de un café o algo para masticar.

El recorrido visual que le demos a la obra seguramente condicionará la experiencia, sobre todo en las puestas de doble página, donde a veces la complejidad de la imagen nos invita a recorrerla en busca de pistas en las ausencias o los espacios negativos, y otras nos transmite melodías o sonidos que nos envuelven y nos dejan pasmados. Olas que rompen contra un risco o una bandada de pájaros que repentinamente se elevan y atropellan a los personajes que protagonizan la escena. Gritos de una niña en la playa o los ladridos lejanos de Russ, mientras el protagonista en primer plano habla telefónicamente con su amante. El nivel de expresividad del dibujante es soberbio y fundamental para atraparnos y otorgarnos, en el caso de la novela gráfica, una experiencia casi cinematográfica, donde cada página es utilizada con un fin, y no hay ahorro de recursos por economizar espacios, como podría suceder en una serie regular. Cada pieza de este rompecabezas es muy personal y se la siente pensada en cada parte, desde el diseño del libro hasta las tintas y las paletas de colores. De hecho, en la miniserie «Ten Thousand Black Feathers» esto se hace más que evidente, máxime si antes de acercarnos a la misma fuimos víctimas de las obras previas de este universo que los autores lanzaron.

Lemire y Sorrentino no solamente tienen vasta experiencia trabajando juntos: este proyecto significa, para ambos, el pináculo de sus carreras. Han conversado y discutido ideas para esto desde hace al menos media década, y ambos artistas están muy emocionados con los resultados logrados. Espero que para cuando ustedes finalmente puedan ponerle una mano encima a estos comics transiten emociones similares a las que por momentos padecí yo.