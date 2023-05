Uno de mis hobbies favoritos en esta sección es engañar a los lectores y empujarlos al barro, solo para que descubran que están en arenas movedizas. ¿Qué…? Claro, el Maldito Mainstream de este mes está dedicado a la miniserie de la editorial IDW llamada TMNT: The Last Ronin – Lost Years, lo cual me da la oportunidad de poder abordar la obra original de esta secuela/precuela, TMNT: The Last Ronin, una saga de cinco números ambientada en un posible futuro de la cronología de las Tortugas Ninjas, considerada por muchos el Dark Knight Returns de nuestros quelonios ninjas favoritos. Y en lo personal, me permite regresar a escribir aquí en Comiqueando sobre un comic de las Tortus, algo que no hago desde la entrada de esta sección que data de Mayo del 2017. Si, así es, este mes se cumplen exactamente seis años desde que alguien en este sitio abordó con un nota extensa un comic de las Tortugas Ninjas.

Ahora bien: si tengo que explayarme en quiénes son las TMNT, querido lector, estamos fritos, así que voy a dar por sentado que todos y cada uno de ustedes están familiarizados con la franquicia, con sus orígenes y su fuerte relación con el trabajo de Frank Miller, y también con el hecho de que desde Agosto del 2011 se publica de manera regular una serie en IDW que relata las aventuras de nuestros quelonios artistas marciales escrita por uno de los dos creadores de la franquicia, Kevin Eastman. Y acá me detengo para traerles el primer dato técnico importantísimo de The Last Ronin: es el primer comic de IDW que cuenta con la participación de Peter Laird, el otro creador de las Tortus. Eastman y Laird han tenido sus diferencias a lo largo de los años, y han tomado distancia el uno del otro. Sin embargo, siempre pudieron ponerse de acuerdo sin demasiado melodrama en la forma en la que cada uno iba a explotar a las Tortus, e incluso el final del emotivo episodio del documental The Toys That Made Us que se dedica a recorrer la historia de esta exitosa franquicia los muestra reuniéndose por primera vez en años, fundidos en un abrazo eterno que hace lagrimear al más gaucho.

Muchos de ustedes se preguntarán ¿de qué forma The Last Ronin: Lost Years es una precuela, si en la miniserie original se abordó la totalidad del recorrido que hicieron los protagonistas para llegar a ese futuro siniestro? Para interiorizarlos en esto es menester abordar la miniserie original, por supuesto. Como mencioné más arriba, TMNT: The Last Ronin es una saga compuesta por cinco números que IDW comenzó a publicar el 28 de Octubre del 2020, y la misma desarrolla una idea de Laird que tiene un guion de Eastman en colaboración con Tom Waltz, el co-guionista regular con el que cuenta Kevin en la serie principal de las TMNT para esta editorial. El título de esta aventura está clarísimo que es una referencia a la afamada miniserie Ronin (1983-1984) de Frank Miller, una de las influencias de Kevin Eastman y Peter Laird al momento de crear el primer número de aquel fantástico fanzine llamado Teenage Mutant Ninja Turtles que salió a la venta por Mirage Studios con solo 3.000 ejemplares y que sorpresivamente daría lugar a la exitosa franquicia homónima.

Los diseños de personajes corren por cuenta de Eastman también, pero el dibujo está a cargo de los hermanos Esau e Isaac Escorza, dos artistas mexicanos con muy poco material previo a destacar que les pueda servir de referencia, sobre todo porque han trabajo mucho en la revista de culto Heavy Metal, la cual es hartamente conocida de nombre pero de muy difícil acceso para la mayoría de los mortales que vivimos en estas latitudes. La historia está situada 16 años en el futuro de la cronología que se maneja en la serie regular de IDW, en la cual New York se ha aislado del resto del mundo gracias a unas murallas levantadas por el dictador Uroku Hiroto, el nieto de Shredder, quien gobierna con mano de hierro la metrópolis desde su posición de líder indiscutido del Foot Clan. Entre otros recursos, cuenta con Ninjas, Cyborg-Ninjas, Drones y toda la parafernalia tecnológica que se nos ocurra. Un pequeño reducto de rebeldes se niegan a doblegarse ante los dictámenes del emperador y logran encauzar sus fuerzas de la mano de un solitario guerrero que se les une en la cruzada, un Ninja que perdió a toda su familia y deambula por la ciudad estudiando la situación para encontrar la manera de ejecutar la venganza que su juramento sagrado le exige.

Al finalizar el primer número de esta magnífica miniserie nos enteramos que este solitario Ronin no es otro que Michelangelo, mejor conocido como Mikey, quien carga no solo con la pesada herencia de tener que vengar a su padre y sus hermanos, sino también con las armas características de cada uno de ellos. Porque, claro, quizás me olvidé más arriba de mencionar ese pequeño detalle: Leonardo, Raphael, Donatello, Splinter y Casey Jones están muertos. Murieron hace una década y media, de maneras que la miniserie nos revelará, pero que de una u otra forma están conectadas con el advenimiento y el ascenso de Uroko Hiroto como líder del Foot Clan. De los protagonistas más conocidos, la única que aún está viva en este desolador futuro es April O’Neil, la cual ha sufrido la pérdida de una pierna y un brazo (los cuales fueron reemplazados por ortopedias mecánicas funcionales) y además es madre de una joven adolescente llamada Casey Marie Jones, que -como podrán deducir por su nombre- tiene como padre al difunto vigilante amigo de las Tortus fanfarrón que solía esconder su identidad bajo una máscara de hockey.

Sin ánimos de spoilear demasiado, puedo asegurarles que la miniserie es genial. Y si uno es fan de la franquicia se disfruta muchísimo más, por supuesto. Este Mikey aguerrido pero cansado que busca reivindicar su honor y lidia con una enorme carga producto de las pérdidas que tuvo que soportar, es un personaje delicioso que, como mencioné hace unos párrafos, remite de igual manera al Bruce Wayne de Frank Miller en Dark Knight Returns y también a la miniserie Ronin del mismo autor. Un protagonista abatido que ha vivido mejores días y está condicionado a regresar a la acción para cerrar un ciclo, al que la narrativa y la potencia de los dibujos de los hermanos Escorza le dan una frescura y una personalidad enorme. En la mayoría de las puestas en página podemos detectar incluso los bocetos de Eastman y Laird, y esto dota a la travesía de una reminiscencia única y la aúna muchísimo con el enorme recorrido comiquero que estos personajes hicieron en estos casi 40 años de historia que tienen.

Retomando ahora sí The Last Ronin: The Lost Years, el final de la miniserie original nos deja abierta la posibilidad de que en un futuro se pueda explorar el desarrollo de cuatro nuevas Tortugas Mutantes que April O’Neil pudo crear gracias a casi dos décadas de investigación y desarrollo, y por otro lado hay un ventana, un momento enorme en la travesía que hizo Mikey cuando investigaba el destino final de su familia, en Japón, que no fue del todo explorado en los comics previos y que se aborda aquí. De eso se encargan esta vez Kevin Eastman y Tom Waltz, con dibujos de Ben Bishop (quien también colaboró con algunos flashbacks en The Last Ronin) y SL Gallant, a quien conocemos por dibujar algunos comics de la franquicia de G.I. Joe. Y es por eso que esta miniserie, también de cinco números, explora tanto el pasado como el presente inmediato del final de The Last Ronin.

Con tres números publicados, The Lost Years es una aventura menos impactante y dramática que su predecesora pero igual de excitante. La posibilidad de poder explorar el desarrollo de nuevos quelonios mutantes es impagable, y en muchos momentos remite a aquellos primeros números magníficos que iniciaron todo este viaje. Pero el entorno se siente mucho más crepuscular y no tan sofocante y asfixiante, y los misterios a descubrir no terminan por impactar de igual manera. Y sin embargo, allí está la muñeca de Eastman nuevamente para hablarnos de legado, familia, honor y pérdida, de la manera que solo él puede hacer, y eso, en mi libro de vida, siempre será garantía de un buen entretenimiento.