Infinity Inc. (parte 1)

Informe: Estamos en Marzo del ’84 y con los Teen Titans de Marv Wolfman a la cabeza, DC trata de repuntar un partido que pierde por goleada contra su rival. Roy Thomas propone salir con otro grupo de adolescentes con poderes, esta vez ubicado en su querida Tierra-2. Se trata de los hijos, ahijados y protegidos de los miembros de la Justice Society, que pelearon en los años ‘40, llegaron con muchos años a cuestas a los ´80 y en el medio se casaron, tuvieron hijos, o simplemente transfirieron su legado.

Con muy buenos dibujos clásicos de Jerry Ordway entintado por Mike Machlan, Thomas y su esposa Dann crean Infinity Inc.: tres personajes jóvenes de la Society junto a siete nuevos héroes de la joven generación, para darle nuevos bríos a la Tierra-2. Si bien los presentan en las páginas de la otra revista de Thomas, All-Star Squadron (números 24 al 26), esta aventura está contenida dentro de la saga ‘Generations’ que se desarrolla entre los nºs 1 al 10 de Infinity Inc..

Jade, Obsidian, Fury, Northwind, Silver Scarab, Nuklon y Brainwave Jr. deberán probarle a la JSA que ya están listos para entrar a la pelea y quienes los van a salir a bancar son el Star-Spangled Kid, Power Girl y Huntress, los más jóvenes de la Society. Con los adultos bajo el dominio del Ultra-Humanite, los pibes deben entrar a la cancha y demostrar de qué son capaces. Para el nº 8 se suma a entintar el reconocible Tony De Zuñiga, que dejará su impronta por años en la revista. La saga termina en Enero del ’85 con la muerte del Brainwave original y la derrota del gorila psíquico. El nº 11 funciona de epílogo y prólogo a lo que se viene, con dibujos de Don Newton y George Tuska, donde Infinity quedará establecido como grupo al margen de la Society.

Para el nº 13 veremos el primer dibujo del grupo a cargo de un pibe que hará historia: Todd McFarlane, quien se convertirá en el dibujante titular de la serie hasta Abril del ’87. La sorpresiva muerte de Newton asciende a Mac y queda así constituido el mejor –y más longevo- equipo creativo de la serie, con el matrimonio Thomas co-escribiendo, el pibe canadiense tirando magia y De Zuñiga tratando de que todo se mantenga lo más clásico posible bajo su entintado duro y correcto. En este nº 14 y en el que le sigue, los Infinitors se enfrentan a Chroma, un villano menor, pero los Thomas se las arreglarán para que la interacción entre los personajes sea mucho más interesante que el villano del mes. Para el 16 introducen a Mr. Bones, un personaje sórdido pero interesante, cuyas similitudes con Spawn son tantas que da miedo. Al número siguiente entra en escena todo el grupo de Mr. Bones: Helix, los primeros villanos propios interesantes que genera la serie.

En el nº 18 vemos por primera vez qué pasa si a McFarlane no lo mantiene a raya De Zuñiga, porque lo entinta Pablo Marcos y empezamos a notar algo diferente, fresco, más novedoso pero menos… ‘profesional’. Aparece Harbinger y se lleva a Obsidian para el nº1 de Crisis on Infinite Earths. Ahora sí. Estamos en Octubre de 1985 y el nº 19 ya trae el agorero logo de «Special Crisis Crossover», y tal vez por estar en la Tierra-2, Thomas deberá mantenerlo a lo largo de siete entregas de la serie. McFarlane y Steve Montana ilustran el último crossover entre la Liga y la Society, ese evento anual que venía casi ininterrumpidamente desde 1963. Con ominosos cielos rojos de fondo, llegan del pasado Steel y Mekanique para mandar a los Infinitors contra la Liga de Detroit de Gerry Conway, pero esto se resolverá enel nº 244 de Justice League of America. “Crisis on Infinitors’ Earth” sigue sin De Zuñiga en tintas y con un Mac que despliega unas puestas en página increíbles para la presentación de la nueva Dr. Midnight. Se intercala acá el Annual 1, también crossover con Crisis –a dos dólares en lugar del tradicional $1,25-, con páginas por Ron Harris, otras de Todd, y tintas repartidas entre Dick Giordano, De Zuñiga y Alfredo Alcalá. Se resuelve el plot de Rose & Thorne, la progenitora de Jade y Obsidian, y Green Lantern –Alan Scott- se casa con la vieja Harlequin, su antigua enemiga.

En el nº 21 Harbinger se lleva a los héroes al satélite del Monitor para el nº 5 de Crisis, mientras aparece el nuevo Hourman. La Tierra-2 va dejando de existir y Thomas se despide en esos números crossovereados. Así llegamos al nº 25, de Abril del ‘86, -con una gran tapa de McFarlane y Giordano- donde ya tenemos una Tierra Unificada y los pibes le dicen ‘NO’ a la Justice Society, pero incorporan al grupo a los tres personajes que surgieron durante la Crisis: los dos mencionados y Yolanda Montez, la nueva Wildcat, para cubrir el vacío que dejaron a las desaparecidas Power Girl y Huntress.

