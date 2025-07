Bienvenidos a la sección que se pasea por la prolífica y asombrosa década de los ‘80s para desempolvar las joyas de una inmensa corona o descubrir los bofes más recalcitrantes que se produjeron en el mercado de los superhéroes yankis. En estas expediciones cuasi-arqueológicas indagaremos revistas, libros o el formato que fuere, publicados entre Enero de 1980 y Diciembre de 1989, para ver quiénes brindaron su arte y cómo se desarrollaban las aventuras en ese período.

Título: Invasion!.

Invasion!. Editorial: DC Comics.

DC Comics. Formato: mini-serie mensual. 3 episodios de 80 páginas cada uno.

mini-serie mensual. 3 episodios de 80 páginas cada uno. Período: Diciembre 1988 – Enero 1989.

Diciembre 1988 – Enero 1989. Autores: Keith Giffen, Bill Mantlo, Bart Sears y Todd McFarlane; con tintas de P. Craig Russell, Al Gordon, Dick Giordano, Pablo Marcos y Joe Rubinstein.

Keith Giffen, Bill Mantlo, Bart Sears y Todd McFarlane; con tintas de P. Craig Russell, Al Gordon, Dick Giordano, Pablo Marcos y Joe Rubinstein. Informe: Crisis, Legends, Millenium, es obvio que el mega-crossover anual obligado del DCU venía en picada, por lo que la editorial pone a su nueva adquisición choreada a Marvel, Bill Mantlo, junto al genial Giffen para generar un evento que sacudiera al Universo DC con una idea inteligente que justificara los crossovers y tuviera sentido.

Gracias a su vasta experiencia tanto en Omega Men como en la Legion of Super-Heroes, Keith tiene un gran manejo de las razas alienígenas que pululan por el DC Universe de aquel entonces, por ende, cae perfecto que desarrolle un evento en torno a una gran invasión extraterrestre a un planeta plagado de super-seres.

El mes en que arranca todo, hay ‘avistamientos’, primeros encuentros con alienígenas en la Tierra (Adventures of Superman nº 448, Wonder Woman nº 24 y The Flash nº 20) o vemos cómo los invasores se sacan de encima a seres muy poderosos (Swamp Thing nº 80 y Spectre nº 22). El primer episodio, The Alien Alliance, nos cuenta cómo los científicos Dominators (raza que ya hacía de las suyas en Legion, en el Siglo XXX) arman una coalición de razas alienígenas con el objetivo de sojuzgar a la Tierra y evitar la posible propagación de los metahumanos. En diferentes funciones, la Alianza está compuesta por los aguerridos Khundios, los fachos Thanagarianos, los despiadados Gil’Dishpan, los cambiaformas Durlanos, los temibles Warlords de Okaara, los curtidos Citadelians, los intrigantes Psiones (estas tres razas salidas del Sistema Vega, de Omega Men), y en un rol científico, los Daxamitas. Tras cargarse a los Omega Men, los invasores caen en la Tierra, toman Australia como base y se enfrentan con los héroes.

Primer giro: los daxamitas descubren que bajo el sol amarillo son super-recontra poderosos nivel Superman, pero es el kryptoniano el que los salva cuando se revela que el plomo en la atmósfera los mata. Así, la Alianza pierde a un integrante y gana a un poderoso enemigo. Conocemos también la prisión donde los Dominators experimentan con humanos para estudiar el metagen, y también hay prisioneros de otras razas atrapados en otros planetas, como Adam Strange, Garryn Beck, Vril Dox y más. Los alienígenas exigen a los gobiernos terrestres entregar a los seres con poderes o sufrir las consecuencias, pero la Tierra decide pelear.

Después de este especial, la aventura continúa por varios títulos mensuales regulares de la editorial (como Checkmate! nº 11, Firestorm nº 80, Flash nº 21, The Adventures of Superman nº 449, Animal Man nº 6, Doom Patrol nº 17, Justice League International nº 22, Manhunter n º8, Wonder Woman nº 25, Superman nº 26, Power of the Atom nº 7, Starman nº 5, Captain Atom nº 24, Detective Comics nº 595, The New Guardians nº 6 y The Spectre nº23).

El segundo tomo, Battelground Earth, cuenta cómo los terrestres y sus aliados vencen a los alienígenas, tanto en la Tierra como en el espacio. Se acabó la invasión y perdieron… pero un joven científico dominator activa la bomba genética y la atmósfera terrestre se sacude.

La Invasión se ve en los tie-ins (Checkmate! nº 12, Firestorm nº 81, Flash nº 22, Justice League International nº 23, Manhunter nº 9, Wonder Woman nº 26, Superman nº 27, The Adventures of Superman nº 450, Power of the Atom nº8, Starman nº 6, Animal Man nº 7, Suicide Squad nº 23, Captain Atom nº 25, The New Guardians nº 7 y Doom Patrol nº18), y todos terminan con la explosión de la bomba genética que altera los colores del cielo.

​El nº 3 de Invasion! se llama «World Without Heroes», porque la bomba afecta a todos los personajes cuyos poderes han sido activados por el meta-gen (la nueva explicación del DCU para TODOS los poderes que no sean resultado de venir de otro mundo, de artefactos, o de la magia). Los metahumanos caen en coma y los pocos que quedan en pie deben encontrar la cura en las bases enemigas. Restablecidos los super-seres, hay algunos nuevos y algunos con sus poderes modificados. Pero esta explicación ‘científica’ solidificará las bases del DCU. El laburo de Giffen es impecable, tanto en el guion como cuando tiene que hacerse cargo de los dibujos (al momento que -a la mitad del segundo tomo- McFarlane se hincha las bolas y se va a Marvel).

Se desprenden de este tercer tomo el Blasters Special 1, y las revistas mensuales Justice League Europe y L.E.G.I.O.N. ’89, de la que hablaremos en una futura entrega de esta sección.