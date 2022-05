Captain America (parte 1)

Desde 2019 hasta acá, tras los sucesos establecidos en el MCU por Avengers: Endgame, mucha gente extraña al Capitán América y llora su pérdida. La de Steve Rogers, claro, porque Chris Evans ya está grande para andar corriendo y peleando envuelto en las barras y estrellas, pero siempre habrá un Capitán América. Quizás, al público que todavía se emociona con las muertes de sus personajes favoritos en la pantalla grande, habría que recordarles lo que sufrimos los lectores de comics, que venimos sobrellevando varias muertes del Captain America desde la Golden Age. Abramos el fichero de la morgue marvelita para repasar las veces que el Capi ‘pasó a mejor vida’.

Creado en los ‘40 por Joe Simon y Jack Kirby, el patriótico Steve Rogers tuvo su auge y caída en paralelo a esa primera Edad de los comics: de vender millones de ejemplares, a ser reemplazado por historias de terror. Captain America Comics duró hasta Julio de 1949 (73 números) y ahí pasó a llamarse Captain America’s Weird Tales, pero solamente por dos números, el último ya sin superhéroes.

En las páginas del primer número de esta antología de historias de horror y suspenso aparece una aventura del Capi llamada «The Red Skull Strikes Again», en la que, desde el Infierno, un difunto Red Skull encuentra el Libro de los Muertos y anota el nombre del Capi, así, “Captain America”, listo. Se murió. Una parca enorme se lleva a Steve al Infierno y el Capi le plantea su caso a Satanás, y propone una pelea contra Red Skull en la que el que pierde se queda muerto. Por supuesto, el Capitán gana y se despierta en su cama como si nada. Un delirio solamente concebible por Stan Lee en la era pre-Comic Code.

Pero retroactivamente nos vamos a enterar que ese Capitán América ya no era Steve Rogers sino un par de otros héroes patrióticos que ocuparon el puesto cuando Rogers murió. Pará ¿cuándo murió? Bueno, en la Avengers nº4 (por Stan y Jack, Marzo del ’64) el verdadero Capi es encontrado congelado bajo las aguas por Namor y es reintroducido al Universo Marvel en la Edad de Plata. Ahí nos enteramos que en su última aventura (1945, sobre el final de la Gran Guerra) para detener al Barón Zemo, Steve y su compañerito Bucky se lanzaron sobre un avión lleno de explosivos con destino a los Estados Unidos, lo hacen explotar, caen al agua y los dos mueren. Claro, esto lo cuenta Steve en 1964, y claramente no murió, pero siguió con la culpa de haber sobrevivido a su amigo… qué iluso.

Ahora, volvamos a los Capitanes América sustitutos, esos que por la magia de las retcons usaron el traje durante la ‘muerte’ de Steve en esos años de limpieza post-nazi. William Naslund fue en la Edad Dorada el héroe conocido como Spirit of ’76, hasta que el presidente Harry Truman le dio un compañerito, el traje patriótico y la misión más jodida: ocupar el cargo de Captain America. Junto a los All-Winners Squad siguió desbaratando planes nazis hasta que en 1946 un robot lo mató. El manto pasa a otro héroe existente, the Patriot (Jeff Mace), que peleó los últimos años de la guerra con la Liberty Legion, y se unió a los All-Winners para ver la muerte de Naslund. Ahí obtiene el traje y el cargo de Captain America hasta que en 1949 se retira. En Septiembre de 1983, en la Captain America 285, Jeffrey muere de viejo con un cáncer galopante. Otro Captain America muerto, pero no llorado.

Y mejor no hablar del cuarto Captain America, William Burnside, el que se cambió el nombre a Steve Rogers y se alteró la cara para parecerse a él y así ocupar el rol de Steve durante todos los comics entre 1949 y la Avengers 4, el Captain America ‘aplasta comunistas’ de los ‘50s. Como si le faltara algo para pasar al ‘mundo-chapita’, este tipo es capturado por el Doctor Faustus que le lava el cerebro y lo convierte en el Grand Director, un nazi demente que combate a Steve en los ‘70s. Cuando es vencido, activa un explosivo y muere consumido en llamas. O no. En junio de 2008 nos enteramos que el Red Skull lo mantuvo en animación suspendida y lo curó para usarlo como arma contra el Cap, pero una vez vencido por Bucky post-Winter Soldier, éste lo caga a tiros y cae al agua. Fin.

No, no, pará, en octubre de 2012 (Captain America nº19) se descubre que, a pesar del funeral y todo, el tipo está vivo, en un proceso de recuperación de su estabilidad mental. Listo, otro Capitán que murió y volvió.

Hablando de volver, volvamos con Steve Rogers en la era de gloria de Marvel, para llegar a su muerte en la Captain America nº111. En diciembre del ’68, Jim Steranko cuenta que Captain America y su compañero Rick Jones se enfrentan a HYDRA en un muelle y lo cagan a tiros. El cadáver agujerado cae al agua y rescatan un traje deshecho y una máscara de Steve Rogers. El número siguiente es un funeral, un recordatorio de lo groso que fue el Captain, todos lo lloran, pero… en el 113 vuelve de la muerte en su moto, para explicar que el cadáver era de un muñeco inflable de S.H.I.E.L.D. para que todos creyeran que él no es Steve Rogers. Qué buen negocio paralelo encontró Nick Fury, muñecos inflables que se mueven como el Capi…

Llegamos a Noviembre 1978 donde aparece en la Avengers nº 177 «The Hope… and the Slaughter!», una aventura escrita por Jim Shooter y destrozada por David Wenzel, parte de la conocida saga de Korvac, en la que este poderoso ser intergaláctico se carga a todos los Vengadores y a los Guardianes de la Galaxia originales juntos. Si bien el Capi le logra hacer daño, Korvac lo mata. Para el final de la saga el mismo antagonista siente lástima, culpa, o algo y los resucita a todos, y Moondragon se encarga de que nadie se acuerde de haber estado muerto.

Cuando el Capitán deja el traje y pasa a ser Nomad, varios tipos se calzaron el traje, pero todos terminaron mal. El que peor la pasó fue Roscoe Simons, que aguantó dos números para ser masacrado por el Red Skull en la Captain America nº 183, por Steve Englehart y Frank Robbins. Murió el Capitán América, pero Steve se vuelve a calzar el traje y el escudo.

¿Hay más? Sí, obvio. El mes que viene hay más.