Captain America (parte 2)

Ahora les propongo saltar hasta 1985, donde veremos múltiples muertes del Captain America en las páginas del mega-crossover editorial Marvel Super Heroes Secret Wars, a cargo de Shooter y Mike Zeck. Para el número 11 Dr. Doom se carga a todos los héroes juntos, pero para el nº12 vuelven todos a la vida. Qué chucho, Manucho. Ahora el Capi se enfrenta a un Doctor Doom con todo el poder del Beyonder, y éste lo pulveriza. El Beyonder desde dentro de Klaw restaura a Steve que vuelve a la carga contra Doom. Muere de nuevo varias veces, pero el omnipoder del Beyonder lo salva siempre. No te dan tiempo a llorarlo que ya resucitó. Y bueh…

Algo parecido pasa en la Infinity Gauntlet nº 4 (Agosto del ’91, por JIm Starlin, George Perez y Ron Lim), donde los héroes se enfrentan a un Thanos con Guantelete del Infinito y el Capi se le hace el loco, como si tuviera alguna chance y por supuesto, Thanos lo mata de un golpe. Dos meses después, para el nº 6, Nebula tiene el Guantelete y revierte todo lo hecho por Thanos, motivo por el cual, el Capi y los demás héroes, resucitan. Pero qué duda tremenda esos dos meses…

Pasa apenas un año y D.G. Chichester, Margaret Clark, con lápices de Klaus Janson, nos presentan un olvidable Punisher/Captain America: Blood & Glory, cuyo primer número termina cuando Frank Castle caga a balazos a Steve. Para el número siguiente el Capi entra en Urgencias con Nick Fury, pero nuestro héroe le pide que lo deje morir. Pasamos a un funeral con todos los honores y llantos a granel. Pero a pesar de la despedida de los veteranos y toda la alharaca, el Capi está fingiendo OTRA VEZ su muerte para descubrir al que comandó al Punisher para que lo matara y atrapar al malo.

Ya en Septiembre del ’95 Mark Gruenwald y Dave Hoover nos traen una de las peores sagas de este personaje en la que Steve descubre que se le venció el suero del super-soldado y le quedan 24 horas de vida (Captain America nº443). ¿Y cómo decide pasar sus últimos minutos en este mundo? Bueno, pues claro, se junta con Crossbones y Batroc, dos de sus más recurrentes enemigos y trata de que se hagan buenos. Pero el Captain muere y Bill Clinton lo despide en un hermoso funeral. Por suerte para el nº 445 Mark Waid y Ron Garney nos explicarán lo que realmente sucedió: el Red Skull tomó el cuerpo al borde de la muerte y lo salvó para poder clonarlo. ¿Quién dijo que todos los nazis son malos?

Un año después, la fusión del Profe X y Magneto, Onslaught, está destruyendo el Universo y los Avengers están entre los que deben pararlo. En la Onslaught: Marvel Universe 1 el equipo de Scott Lobdell, Mark Waid, Andy Kubert y Joe Bennett nos cuentan que para vencer al enemigo los héroes deben sacrificarse y dejar de existir en el Universo Marvel. Chau, se fue el Capi. A partir de ahí el pobre Capitán sufre algo peor que la muerte: en un nuevo Universo conocido como Heroes Reborn sus nuevas aventuras están a cargo de ¡Rob Liefeld! Por suerte este engendro duró poco y en Octubre del ’97 Franklin Richards trae de vuelta a todos los no-mutantes que se sacrificaron contra Onslaught del universo de bolsillo, sin memoria de los horrores vividos bajo el «arte» de Rob y compañía.

Acá arranca un nuevo volumen de las andanzas del Capi, que terminará en Febrero de 2002 (Captain America nº50) y qué mejor manera de festejarlo que cargándose al bueno de Steve. En este festival de historias cortas por diferentes equipos creativos encontramos ‘Relics’ -a cargo de Brian David-Marshall con Igor Kordey- donde nuestro héroe debe sacrificar su vida para evitar que explote una bomba del Red Skull en pleno New York. Y termina así, se muere. Posta, hay un par de historias cortas que le siguen en donde hablan de la muerte del Cap, pero nunca explican cómo regresa. La siguiente aparición es en el nº1 del volumen 4 a cargo de John Ney Rieber y John Cassaday, pero no se hacen cargo de la muerte anterior. Ni falta que hace, ya nadie se las cree. A no ser que…

Para el final de la polémica Civil War, un hecho fundamental pasa a las páginas de la Captain America nº25 (Abril de 2007 por Ed Brubaker y Steve Epting): tras rendirse, Steve recibe un balazo de Crossbones y después varios de Sharon Carter y muere. Ahora sí, esta es la definitiva, todos lo lloran, funeral, saga de dieciocho números, mini-serie Fallen Son: The Death of Captain America, pasan los años y sigue muerto, lo reemplaza Winter Soldier, ya está, no more Steve Rogers. A ver, pará, guardemos los pañuelos. La bala que le disparó Sharon en realidad lo transportó en el espacio tiempo y en la saguita Captain America Reborn… bueno, eso, resucita. Por fin en Marzo de 2010, Brubaker y Bryan Hitch lo traen de vuelta del pasado y listo, como si nada. Lloramos al pedo.

¿Hay más muertes del Capitán América? Sí, claro, nos queda la Captain America nº 700 a cargo de Waid y Chris Samnee (Abril 2018) en la que para evitar un desatre nuclear el Capi se sacrifica de nuevo, pero en realidad es Steven Rogers (la contraparte de la Tierra-TRN850; chupate esa mandarina).

Y ya que estamos con versiones alternativas, vale la pena destacar un par de muertes más:

-En Last Hero Standing nº5 (Dic. 2005), Tom De Falco y Pat Olliffe nos muestran la muerte del Captain America del M2 (Steven Rogers de la Tierra-982) en una pela contra Loki.

-Enfrentados los Ultimates con los del Universo 616, el Ultimate Capitán América se niega a pelear contra Steve y el villano detrás de todo, el Maker, lo elimina. Fin del Cap de la Tierra-1610 en la Ultimates 2 nº100 (por Al Ewing).

-En el posible futuro de Old Man’s Logan nos cuentan en flashbacks que los villanos combinaron fuerzas y mataron a todos los héroes. Al Capitán le tocó en manos de su archienemigo, el Red Skull en las ruinas del Capitolio (Julio de 2009 en la Wolverine vol.3 nº72 por Mark Millar).

Y así pueden ver un muestreo de las veces que el Capitán América murió… y volvió, en esta industria necrófaga y necrofílica donde los personajes que nacieron hace más de 80 años siguen viviendo aventuras donde la muerte es un recurso cada vez más inverosímil y menos inquietante.

Reflexión Final: hay más chances de que se termine la existencia real de los Estados Unidos que la de su personaje más emblemático.