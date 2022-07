En Diciembre de 1970, entre las páginas del número 134 de Superman’s Pal Jimmy Olsen, apenas aparece un personaje que debería debutar en la Forever People nº1, de Febrero de 1971: Darkseid. Surgido del genio de Jack Kirby en su paso por DC, este villano se fue instaurando de a poco como el más importante de su Universo. Si bien parte de su mitología contempla la profecía que asegura que morirá en manos de su hijo Orion, nunca podemos olvidarnos de que es un dios. ¿Puede morir un dios? Veamos.

En Diciembre de 1978, en las páginas de Adventure Comics nº460, aparece la historia de los New Gods ‘Pursuit to Eternity’ (a cargo de Gerry Conway y Don Newton, etapa triste que trata de continuar los plots abiertos por Kirby en la serie homónima, cerrada tras once números del Rey y ocho de continuadores) en la que Darkseid pelea contra su hijo, Orion. Este lo manda sin protección contra la Fuente y termina convertido en un gigante prometeico en la Gran Muralla. Sin mucha explicación, este gigantesco Darkseid –supuestamente muerto- avanza hacia Apokolips, pero las defensas del planeta lo liquidan, ante los azorados ojos de Desaad, su mano derecha. Primera muerte. A no ser que el propio Conway en su paso por la Justice League of America- más precisamente en el nº 183 (Octubre 1980, team-up con la Society dibujado por Dick Dillin) lo resucite.

Llegamos a Septiembre de 1982, donde en el crossover de Marvel y DC protagonizado por los X-Men y los New Teen Titans, el guionista Chris Claremont (con dibujos de Walt Simonson y tintas de Terry Austin), necesita enemigos realmente poderosos para enfrentar a tanto personaje. Así que meten a Deathstroke the Terminator, Dark Phoenix y Darkseid. Por supuesto, al final, cuando todo parece perdido, Phoenix ‘Jean Grey’ es convencida de que el amo de Apokolips la está manipulando y lo desintegra con todo su poder. Por supuesto, nuestro dios del mal aparece dado por muerto como un gigante prometeico dentro de la Pared de la Fuente, límite del Multiverso, parte de la mitología kirbyana. Pero bueno, no saquemos los pañuelos. Las historias compartidas por más de una compañía no son canónicas. Acá pueden descuartizar a Darkseid y hacerlo a la parrilla, que en los comics de DC sigue como si nada.

Saltamos al segundo número del volumen 4 de New Gods (‘The Source of the Beast!’, Noviembre del ’95, escrito por Tom Peyer y Rachel Pollack) en el que el tirano de Apokolips se enfrenta a su hijo dentro de la Fuente. Darkseid lo ceba para que sienta furia (y se pase al lado oscuro de la Fuerza) hasta que a Orion se le suelta la cadena y asesina a su padre. Tremendo, salvaje, épico, casi… Si no fuera porque “el héroe” está actuando raro y un par de números después, Darkseid le sale de adentro de su cuerpo como si nada.

A fines de 1997, Grant Morrison nos presenta a un Darkseid del futuro en la saga de la JLA ‘Rock of Ages’ y para el nº 14 ‘Twilight of the Gods’ (Enero ’98) Atom le atraviesa el campo de fuerza haciéndose más pequeño que los átomos de la luz y se le mete dentro. Allí crece lo suficiente como para destruirle el cerebro y termina el reinado de terror. Murió Darkseid. Desafortunadamente, este futuro nunca llegó a existir.

Y si hablamos de muertes en tierras paralelas, en la Superman/Batman nº13 (Octubre 2004, a cargo de Jeph Loeb y Michael Turner), Kal-El, muy caliente por la muerte de su prima, arrastra a Darkseid fuera de la atmósfera terrestre. Pelean en órbita al sol, al punto que Superman le rompe los brazos y hace sangrar al padre de Orion. Acto seguido, Supes activa el tubo boom y manda a Darkseid a la Pared de la Fuente donde queda en un estado cercano a la muerte. Claro que el mismísimo Superman lo liberará de esa circunstancia adversa en el nº 24.

Para Abril de 2008, en el nº2 de Countdown, nos enteramos que Darkseid está en la Tierra, pero se abre un tubo boom y cae Orion al combate. Totalmente sacado, el hijo le arranca el corazón al padre. Ahora sí, murió Darkseid. Ah, no, pará, pará, acá me confirman que en la DC Universe nº0, por Grant Morrison y Geoff Johns (junio de ese año) reaparece cayendo del cielo como Boss Dark Side y sigue actuando en la Final Crisis. Para el nº 6 de esta saga (Enero 2009) nuestro inmortal de turno se enfrenta en su sala del trono con Batman, que viene munido de un arma cargada con una bala de radión, el único elemento que puede dañar a Darkseid. Aún herido de muerte por la bala mágica, el tirano de Apokolips desintegra a Bruce con sus rayos omega. Al número siguiente se suma Superman al combate, más que nada para distraerlo y que Barry Allen y Wally West lleven al Black Racer contra Darkseid. Como está de última por el envenenamiento de radión, el Racer se lo lleva. El alma de Darkseid trata de apoderarse de una máquina milagrosa, pero Superman canta en una nota de alto volumen en una contrafrecuencia y destruye la esencia incorpórea del tirano (bueno, no me culpen a mí, esto lo escribió Morrison).

Ahora sí, parece que murió, eh. De hecho, cuando en Diciembre de 2010, en las páginas del nº 50 del Vol. 2 de Justice League of America, James Robinson cuenta un intento del Doctor Impossible y el Crime Syndicate para resucitar a Darkseid, fracasa y crean al Omega Man.

Lamentablemente- o no- en Septiembre de 2011 viene el New 52 y el principal villano es… ¡Darkseid! Sí, vivito y coleando sin nada que explicar porque es todo un nuevo universo. Y hay lugar para nuevas muertes del tirano de Apokolips. En la Darkseid War (Justice League Vol 2 nº44, Septiembre de 2015, por Geoff Jones y Jason Fabok) el Anti-Monitor fusiona a Flash con el Black Racer imbuyéndolo de la Ecuación de la Anti-Vida y lo larga contra Darkseid, al mismo tiempo que le dispara un rayo asesino. Muerto de nuevo. Fin. Ah, no, para el final de esta misma saga (Darkseid War, Conclusion: Death and Rebirth, Julio 2016), Grail, una hija de Darkseid lo resucita- agarrate fuerte, mira lo que es esto- DENTRO DEL CUERPO DEL BEBÉ DE SUPERWOMAN Y MAZAHS, QUE TIENE EL PODER DE CHOREAR PODERES. El pequeño absorbe los poderes de la Liga y llega a nivel Darkseid y aunque Grail intenta matarlo, falla y queda el super-bebé del mal al que trata de educar diferente. Por supuesto, crecerá hasta volver a su forma original, y por supuesto, también volverá a morir. En la reciente Justice League Incarnate nº4 (Abril, 2022 a cargo de los famosísimos Joshua Williamson y Dennis Culver), en combate contra algo llamado The Gentry en la Tierra-7, Darkseid termina destrozado por la máquina del Olvido (la Oblivion machine). Pero no faltará mucho para que resucite.

Y no quiero despedirme sin contarles otra muerte demencial de este dios del mal, fuera de continuidad, si es que algo así sigue existiendo. Esto pasó en el nº 6 de la revista Injustice vs. Masters of the Universe (Marzo de 2019 a cargo de Tim Seeley y Freddie E. Williams II). Sobre el final, están en el Castillo de Greyskull -Darkseid con una especie de Guantelete del Infinito y Skeletor con una espada imbuida del poder de Shazam- y se pelean entre ellos, como todo villano pelotudo debe hacer. Ahí Superman aprovecha para meterse a distraerlo y He-Man atraviesa a Darkseid con su espada, que no lo mata de una, sino que lo convierte en sabiduría para que sea guardada por los ancianos de Greyskull. Superman ve cómo el villano se hunde en los abismos de la muerte, convirtiéndose lo que buscaba en un principio. Bueno, por lo menos de esta muerte no creo que vuelva… ¿o sí?