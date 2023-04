Hulk (parte 2)

Bienvenides a las muchas muertes de Bruce Banner en continuidad. La primera y más importante sucede en su primera aparición, la Incredible Hulk nº1 de Mayo del ’62, a cargo de Stan y Jack, pero explicada mucho más adelante. Cuando el científico con problemitas psicológicos se tira en medio de la explosión gamma para salvar a Rick Jones, él es irradiado con partículas radioactivas y muere. Pero hete aquí que la bomba gamma creó una barrera metafísica llamada la Puerta Verde que conecta a la Tierra con el Lugar Abajo, el fondo del Multiverso. A través de esa Puerta Verde, Bruce vuelve a la vida y su resurrección fue tan rápida que nadie se dio cuenta. O por lo menos así nos lo explicaron Jim Zub, Mark Waid y Al Ewing con dibujos de Joe Bennett y Paco Medina recién en Marzo de 2018 y en un número de Avengers.

Pero volvamos a aquellas primeras muertes de Hulk, con explicaciones más naive y verduleras. Ya en el nº69 de Tales to Astonish, de Abril de 1965, Lee y Kirby nos traen «Trapped in the Lair of the Leader!» en la que el gigante esmeralda se enfrenta a su archienemigo, pero quien le pone un balazo en la cabeza es un soldado del General Thunderbolt Ross. Los milicos y Rick Jones encuentran el cadáver de Banner entre los restos del combate con un Leader prófugo y el amigo de Hulk se lleva el cuerpo a otro laboratorio para intentar revivirlo. No se le ocurre mejor idea que un nuevo bombardeo de rayos gamma y por primera vez, Hulk se levanta con la mente de Banner. Listo, siga, siga. Con la explicación de la Puerta Verde, es mucho más comprensible toda esta sucesión de resurrecciones ridículas.

Como por ejemplo, la del nº225 de Incredible Hulk (Abril del ‘78 por Roger Stern y Sal Buscema), en la que el Doctor Samson encuentra el cadáver de Hulk tras un combate contra un robot gigante que lo electrocutó en el número anterior. El psicólogo gamma lo cree fiambre y lo lleva a una base que trabaja con la radiación amiga. Por supuesto, este ganso también intentará revivirlo con rayos gamma y claramente el gigante verde se levanta y se trenzan en una pelea. Nunca den por muerto al Hulk.

Saltamos a julio de 1988, al nº345 de Incredible Hulk, a cargo de Peter David y Todd McFarlane, nuevamente contra el Leader. Este cabezón verde encierra todo un pueblo en un domo irrompible con Hulk adentro y detona una bomba gamma poderosísima, que contenida dentro de la burbuja no deja nada en pie. Dos meses después nos enteramos de que Hulk sobrevivió y recién nos explicarán cómo entre los nºs 351 y 352: segundos antes de la detonación, el gigante esmeralda fue transportado a K’ai, el mundo de Jarella, de donde volverá con algunos cambios.

En Marzo de 1990, de nuevo David y de nuevo el Leader -pero esta vez con lápices de Dale Keown- matarán a Hulk. Para el nº 367 el villano ha envenenado al grandote verde y su cuerpo da síntomas de estar en las últimas. Cuando lo dejan solo para que muera tranquilo (¿en serio? Sí, boludo, lo dan por muerto) Hulk se levanta y se repone para seguir casi como si nada.

En Future Imperfect nº2 (Enero del ’93), David y George Perez meten en continuidad un futuro posible, en el que un viejo Hulk domina el mundo post-apocalíptico como el tiránico Maestro. De entrada, el regente de la Tierra le quiebra la nuca a Hulk y lo deja encerrado mientras se repone. Bruce sabe que no puede ganarle al viejo mala onda por la fuerza, por lo que lo engaña y lo manda al pasado, al momento y lugar justo donde explota la bomba gamma original. El Maestro es boleta- aparentemente. No, no, posta… Bueno, ponele.

En el nº 422 de Incredible Hulk, de Octubre de 1994, Peter David (ahora junto a Gary Frank) nos cuenta cuando Hulk era miembro del Pantheon, ese grupo de seres con poderes casi divinos, y tiene que atrapar al líder traidor, Agamemnon. Lo encuentra en Jotunheim, un reino asgardiano, pero un gigantesco lobo de hielo llamado Hoarfen se los morfa a los dos. ¿Murieron? Ponele. Pero estamos en Asgard y los muertos van al Hel. Al número siguiente, rosca con Hela mediante, cuando los amigos matan al lobo, ellos dos salen de la boca del monstruo como si nada. Sigamos, por favor.

Peter David escribió muchos años las aventuras de Hulk, y muchas veces tuvo que matarlo y resucitarlo para darle emoción. Ejemplo de esto es la historia que se desarrolla entre los nºs 438 a 440 (Abril del ’96, con dibujos de Ángel Medina) en la que Hulk se disfraza del Maestro para hacerse cargo de un ataque terrorista y un Thor medio chapa va a frenarlo. En medio de la pareja pelea tiran una bomba atómica. Todos dan por muerto al gigante verde, pero al toque nos enteramos de que se escondió en una base del Pantheon y sobrevivió. Yupi. Que sigan las muertes.

Dos últimas de esta entrega, en el mismo mes. Estamos en Agosto de 1996 y el mega evento que arranca en los títulos mutantes va a sacudir a todo el Universo Marvel para llevarlo a uno de los peores errores de su historia: Heroes Reborn. Dentro del crossover, entre los ‘Onslaught Impact 1’, encontramos el nº444 de Incredible Hulk (por David y Medina) en la que Storm le calza un rayo tan potente al gigante verde que le para el corazón. Hulk muere, pero resucita (¡vamos la Puerta Verde!).

Y ahora sí, nuestro “héroe” está listo para el gran sacrificio que requiere vencer a esta amalgama de Xavier y Magneto, en la Onslaught: Marvel Universe, por Scott Lobdell y Mark Waid, con dibujos de Andy Kubert y Joe Bennett. En el combate final, Jean Grey apaga el cerebro de Banner y Hulk se vuelve una bestia incontrolable. Se separan físicamente las dos identidades del personaje y el monstruo termina en un capullo irradiado, donde muere (o no, lo veremos la entrega que viene). Para ganarle al villano los Avengers y los Fantastic Four se sacrifican y parece que Banner fue destruido cuando se exterminó a Onslaught. En realidad, le pasó algo peor. Como todos los héroes que entregaron sus vidas, Banner fue transportado a una Tierra paralela en una dimensión de bolsillo creada por Franklin Richards… para convertirse en el antagonista de Tony Stark en las páginas de Iron Man, escrita por Scott Lobdell y Jim Lee, con lápices de Whilce Portacio. Otra vez que no murió, pero esta vez sin Puerta Verde.

El mes que viene seguimos recorriendo las muchas muertes y resurrecciones del Increíble “Immortal” Hulk. No se alteren.