Hulk (parte 4)

Con la promesa de terminar con las muchas muertes del gigante gamma, arrancamos esta entrega, ya en Junio de 2018, cuando el guionista Al Ewing con el dibujante Joe Bennett y el entintador Ruy José lanzan un nuevo título, Immortal Hulk. Todo el tono es de comic de terror y ya desde el nº1 vemos que a Banner le pegan un chumbazo y lo llevan a la morgue, pero cuando llega la noche, se transforma en Hulk y vuelve a la vida. A lo largo de los 50 números que dura la serie, el gigante gamma va a morir y resucitar docenas de veces, pero todo tiene una explicación muy interesante: cuando el Goliat Esmeralda es boleta, no va al Infierno o al Cielo, sino al Lugar Debajo, regenteado por El De Abajo de Todo, lugar reservado para los infectados por la energía gamma. Este infierno verde tiene una puerta de ese color, por la que se entra y sale a la vida, a no ser que se ponga roja y ahí te morís en serio. Para el cierre de esta serie (Octubre 2021), Hulk está muerto, Banner está perdido y el que vuelve es Joe Fixit, en una nueva versión del personaje.

Pero no podemos irnos de esta morgue con puerta giratoria sin pasar por otras muertes bizarras del personaje en cuestión. En Febrero de 1990 se estena en la televisión norteamericana el telefilm dirigido por Bill Bixby “La Muerte del Increíble Hulk”. Esta última película, secuela de la exitosa serie de 1978, cuenta con Bixby en su rol del Dr. David Banner y a Lou Ferrigno –y peluca- como el monstruo verde. Filmada en Vancouver, Canadá, este film de escaso presupuesto termina cuando Hulk persigue a un avión, le rompe un pedazo, se sube a bordo y uno de los malos intenta bajarlo a tiros, pero le pega a un tanque de combustible y explota todo. Los malos mueren y el Goliat Esmeralda es lanzado contra el pavimento. Vuelve a su forma de Banner para decir que ahora es libre y muere, como para cumplir con el título del film. Y acá la Muerte posta se interpuso para que trajeran de vuelta al personaje de ficción. Estaba en preproducción un nuevo telefilm, The Revenge of the Incredible Hulk, con la resurrección del mostro, pero para Noviembre de 1993, un cáncer de próstata acaba con Bixby y en la vida real, no hay resurrección trucha que valga. El Hulk de la tele quedó muerto.

Tenemos que nombrar también la serie animada de Agosto de 2021 creada por A. C. Bradley para Disney+, la interesante What If…?, porque en su tercer episodio (What If… The World Lost Its Mightiest Heroes?, dirigido por Bryan Andrews) Henry Pym se mete dentro del Increíble Hulk y lo revienta desde adentro. Gran muerte en esta serie de universos posibles.

Y hablando de universos de dudosa continuidad, nos queda la muerte de Nerd Hulk en el Universo Ultimate (Ultimate Avengers nº18- Enero de 2011- por Mark Millar y Steve Dillon). Este personaje es un clon de Banner con cuerpo de Hulk, lo cual sería el combo ideal, pero en un momento lo convierten en vampiro, mata al líder de las criaturas de la noche y se coloca en ese rol. Si bien mata a Perun –un falso Thor- el Capi América con el martillo lo teleporta al medio de Irán, en pleno día y todos los vampiros son destruídos. Para darle el toque final, Steve decapita al Nerd Hulk vampiro con el martillo. Así fallece este personaje menor dentro de la historia de Hulk y así termina nuestra entrega de muertes a rolete del gigante gamma. ¿Se me escapó alguna? Puede ser, pero nadie se va a morir por eso.

Como dijo George Washington antes de palmar “Morir es duro, pero no tengo miedo de irme”. Hasta la próxima.