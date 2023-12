Joker (parte 1)

Bienvenides nuevamente a esta agonizante sección. Prepárense porque en esta entrega iniciamos una exhaustiva recorrida por un desfile extenuante de muertes y resurrecciones, ya que el personaje en cuestión ‘murió’ casi tantas veces como la cantidad de sus víctimas.

Podemos partir de la base que las dos primeras apariciones del Joker suceden en la misma revista, y al final de esa segunda aparición ya es boleta. Así como lo leen. Estamos en Marzo de 1940 y Bob Kane y Bill Finger entregan cuatro aventuras para esta nueva revista de la National Publications (DC); el nº1 de Batman presenta una aventura contra Hugo Strange que estaba pautada para la Detective Comics 39, “The Joker” con la introducción del personaje, el debut de Catwoman, y “The Joker Returns” con el regreso del payaso criminal. En el final de esta aventura el villano se enfrenta al Dúo Dinámico en un techo y cuando ve que está perdido y no tiene escapatoria, se clava su propio cuchillo en el pecho y los paladines lo dan por muerto y rajan antes de que llegue la yuta. Así terminaba originalmente la historia, pero el editor Whitney Ellsworth ordenó que no mataran al personaje y agregaron un par de cuadritos donde llega una ambulancia y se llevan al Joker, no sin antes aclarar que todavía está vivo. Y a partir de ahí, este final con supuesta muerte será moneda corriente.

Sin ir más lejos, el nº 2 de la misma revista (fecha de tapa Junio de 1940) vuelve a traer una aventura con el payaso maldito (“The Joker Meets the Cat-Woman”, por Finger y Kane) en la que trata de prender fuego a una torre con flechas incendiarias, pero Batman lo desmaya de una trompada y se va a salvar a Robin, dejando al Joker a su suerte en la torre en llamas. Otra dudosa muerte sin cadáver.

Con fecha de Noviembre de este remoto 1940 aparece en el nº45 de Detective Comics la historia «The Case of the Laughing Death» (firmada por Bill Finger, Bob Kane, Jerry Robinson y George Roussos) que termina con una persecución en alta mar. El Joker cae al medio del océano de un golpe del encapotado y nuevamente lo dan por muerto.

Al mes siguiente, los padres de la criatura traen de nuevo al Joker para la revista Batman nº4 («The Case of the Joker’s Crime Circus») y se preocupan por explicar cómo sobrevivió a la caída en medio del océano. El plan del payaso asesino ahora involucra un circo lleno de trampas, en las que terminará cayendo para que los paladines enmascarados se vuelvan a preguntar si de verdad habrá palmado. A esta altura, hasta Batman y Robin dudan de que algo pueda mantener muerto al Joker.

Para el número siguiente (Marzo 1941, mismos autores) el Joker reaparece desde las cloacas donde fue a parar por la trampa del circo y junto a tres delincuentes menores ponen un casino para robarle a los grandes apostadores. «The Riddle of the Missing Card» termina con una persecución hasta lo alto de un faro donde es turno de Robin de pegarle y tirar al Joker desde lo alto, para nuevamente, frustrarse al no encontrar un cuerpo.

Para Noviembre de 1941 Finger, Kane y compañía presentan en el nº7 de Batman «Wanted: Practical Jokers» que arranca cuando Dick se pregunta si el Joker habrá sobrevivido cuando lo tiró del faro. Y ya no hace falta explicación, el Joker siempre va a volver. Y como las otras, esta historia termina con una persecución. Esta vez, Batman y Robin pelean con el Joker arriba de un tren en movimiento, el villano sale volando de una trompada del héroe y cae a un río.

El número siguiente incorporará una variante: en esta reaparición del Joker, le toca perder y es capturado vivo. Pero nos quedan un par más de supuestas muertes en este período: el nº64 de Detective Comics con fecha de tapa Junio del ’42 (mismos autores) trae la tremebunda “Joker Walks the Last Mile”, en la que el villano se entrega la Justicia, confiesa todos sus crímenes y lo condenan a la silla eléctrica. Y lo electrocutan. ¿Murió el Joker? Claro que no, todo era parte de su delirante plan. Sus secuaces recuperan su cuerpo y con un suero especial lo reviven. Como ya cumplió su condena, ahora puede pasearse por Gotham sin que lo manden en cana por crímenes que ya pagó. Pasará muy poco antes de que vuelva a cometer fechorías, llegue una nueva persecución y termine con el payaso tirándose un clavado desde un risco y Batman y Robin seguros de que aunque parece que haya muerto, sin dudas volverá.

Para el nº12 de Batman (Septiembre del ‘42, también por Finger, Kane y colaboradores varios) llega «The Wizard of Words» que termina con otra persecución. Esta vez, el Joker se choreó un dirigible y la pelea es a 3.000 pies de altura. Trompada del Caballero de la Noche y el Joker cae al agua. Esta vez, Batman y Robin están convencidos de que su archienemigo no pudo sobrevivir la caída y ni bajan a buscarlo. Estamos en 1942 y esta es la última muerte del Joker en la Golden Age. Si bien al número siguiente reaparece vivo, algo pasó que se les acabó el truquito. Por las próximas décadas, el bufón criminal será atrapado y encarcelado, pero así como terminaron sus supuestas muertes, también terminaron sus asesinatos. Alguien en DC puso un freno (o alguien de más arriba le puso un freno a DC) años antes de la entrada en vigencia del nefasto Comics Code Authority que, a partir de mediados de los años ’50, directamente desplazó al Joker de las revistas del murciélago y sus apariciones se hicieron mucho más esporádicas y livianitas. Vamos a tener que esperar hasta principios de los ’70, cuando Denny O’Neil y Neal Adams vuelvan a oscurecer las historias de Batman y vuelva la tradición de asesinatos y muertes del bufón del crimen, a partir del nº251 de Batman. Pero incluso, acá ya podemos decir que se trata de otro personaje: en algún momento de los ’60, el foco cambió de Tierra-2 a Tierra-1, y les prometo para la entrega que viene, las muchas muertes del Joker de Tierra-1 y sus subsiguientes encarnaciones. No me maten, no los voy a dejar colgados.