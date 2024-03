Joker (parte 4)

Y el Joker no solo muere y vuelve en el Universo DC, o en realidades alternas, también lo hace en otros medios. Veamos los amagues que le hace el Bufón Criminal a la Muerte, o cómo, al ser historias sin continuidad, recibe lo que se merece.

Empecemos por Batman, la película de 1989 dirigida por Tim Burton. Acá el Joker es el culpable de la muerte de los padres de Bruce, y por supuesto, no puede salir ileso. Tras una persecución hasta la torre de una iglesia, el Joker trata de escapar agarrándose de la escala de un helicóptero, pero Batman le engancha la pierna a una gárgola de piedra y el villano cae contra el pavimento. Se supone que se murió hecho mierda contra el piso, aunque en la película no podemos ver la mancha sanguinolenta, sino un cuerpo bastante prolijito.

En base a la película, a fines de 1989 Sunsoft lanza Batman: The Video Game para NES (Nintendo Entertainment System) en el que básicamente se sigue el plot de la peli, pero con miles de ninjas y robots porque Batman tiene que pelear contra alguien. El final es casi el mismo, excepto que el héroe caga a piñas al Joker, le dice “mataste a mis padres” y lo tira desde la torre. Se ve al cadáver del bufón criminal y pasan los títulos. Así y todo, el curro debe seguir, y al año siguiente editan Batman: Return of the Joker (también llamado ‘Batman: Revenge of the Joker’ para Sega Genesis por los Ringler Studios en 1992), y está vivo de vuelta, sin ninguna explicación. Es un video-juego, ¿para qué explicar nada?

En el universo del dibujo animado Batman Beyond (1999, tres temporadas) ambientado en un futuro cercano, no hay rastros del Joker, excepto por una bandita circense que se hace llamar los Jokerz. Hasta que apareció la película Batman Beyond: Return of the Joker (dirigida por Curt Geda, año 2000) y acá se cuenta todo lo que nunca supimos sobre la muerte y resurrección del Joker. En la época de la Serie Animada, el Joker secuestró y torturó a Robin, Tim Drake. No sólo logró sacarle el secreto de la identidad de Batman, sino que lo transformó en una especie de Joker Jr. Enfrentados al encapotado, el payaso villano le ordena al pibito que mate a su ex mentor, pero Tim se rebela, le pega un tiro al Joker en el pecho y lo mata (a no ser que hayas visto la versión censurada, en la que lo electrocuta). Así murió el Joker de la serie animada de Batman, entonces, ¿cómo lo tenemos de vuelta en Batman Beyond, jodiendo a Terry McGinnis? Bueno, parte de ese lavado de cerebro incluido en la tortura a Tim consistió en implantarle un microchip con el ADN del Joker codificado dentro del cráneo, por lo que el ex Robin sufre desmayos durante los cuales se transforma en el payaso asesino. Batman-Terry logra exterminar a este Joker al freir el implante neuronal con un zumbador eléctrico, ese chasco para dar un shock cuando estrechás la mano. Y ahí, sí, libre Tim y muerto el Joker.

Pasemos a la trilogía de video-games editada por Rocksteady que arranca con Batman: Arkham City en 2011 y nos cuenta que el Joker está muriendo por experimentar con unos esteroides derivados del Venom de Bane, por lo que inyecta a Batman y le dice que encuentre la cura para los dos. A lo largo del juego, el Encapotado hallará la cura y se salvará, pero el Joker prefiere apuñalarlo antes de que lo cure y Batman herido dejar caer el antídoto. Sin más, el Bufón muere entre carcajadas.

Batman: Arkham Knight es la secuela de Junio de 2015 en la que el Joker –si bien sigue muerto- se le mete a Batman en el cerebro vía el veneno en la sangre. A esto se le suma la toxina del miedo del Scarecrow, por lo que el Payaso Asesino aparece como manifestaciones del subconsciente para volver loco a los jugadores, dejándose matar de infinidad de maneras, mientras Batman se va ‘jokerizando’. Incluso en una de estas visiones ‘pesadillescas’ el Joker trata de convencer al Murciélago de que le parta el cuello. La resolución es enfrentar a la toxina del miedo con el pseudo-Venom y confrontar al Joker con lo que más teme: estar muerto y olvidado.

En Abril de 2013 Nether Realm Studios lanza el juego Injustice: Gods Among Us, y tiene como partida a un Joker que va a buscar a Superman: mediante un gas mezclado con kryptonita, el payaso logra que el héroe crea que una Lois Lane embarazada en realidad es Doomsday y encima, el corazón de Lois está conectado a un detonador que hace estallar una bomba nuclear en Metropolis cuando muere. Supes se pone de la gorra y empala al Joker con su puño. De ahí en más, su locura aumentará hasta convertirlo en un tirano regente del planeta. De hecho, unos años después, un grupo de protesta ante este súper-dictador, enarbola una imagen del Joker como símbolo y Clark, enfurecido, los extermina a todos. Un grupo anarquista subversivo llamado el Joker Clan mantiene una resistencia contra el régimen y a la cabeza se coloca Harley Quinn. Cuando personajes del DCU posta pasan a este mundo, el Joker es uno de ellos y en seguida se hace cargo del grupo Joker Clan y enamora a Harley. Con ayuda de Luthor, la ex psiquiatra logra romper el encanto del payaso y lo caga a palos, hasta que le pide a Batman que lo lleve de vuelta a su universo y el grupo pasa a llamarse la Harley Horde.

En Septiembre de 2014 debuta la serie televisiva Gotham, precuela de Batman, en la que Cameron Monaghan actúa de Jerome Valeska, un posible Joker. Si bien todo el tiempo están amagando con que Jerome va a ser el Joker, después resulta que el Joker será su hermano mellizo Jeremiah. Lo importante es que ambos son boleta. El primero muere a manos de Theo Galavan cuando intenta matar al adolescente Bruce Wayne (episodio “A Dark Knight: That’s Entertainment” abril de 2018). El puñal traidor se clava en la nuca de Jerome que muere manchado en sangre, con una sonrisa en la cara. Después tiene otra aparición en la que cae de un edificio y muere –posta- no sin antes mandarle una caja con trampa a Jeremiah, que lo infecta con un veneno que le pone la piel blanca y el pelo verde. Como si esto fuera poco, el pobre se va volviendo cada vez más loco y comienza su carrera delictiva como Mr. J. En el último episodio de la quinta temporada, Jeremiah despierta de un coma cuando Bruce vuelve a Gotham convertido en Batman, diez años después, y en el enfrentamiento final, nuevamente parece que muere.

En la película animada Batman: The Killing Joke (2016, por Sam Liu) queda aún más claro que en el comic que después de la ‘broma asesina’, ambos se ríen y el Joker deja de respirar al tener las manos de Bruce apretándole el cogote.

​El siguiente film animado que adapta un comic es Batman: A Death In The Family (dirigida por Brandon Vietti, 2020), pero acá la tecnología interactiva te permite elegir distintos caminos, y muchos de ellos te llevan a ver la muerte del Joker. Jason Todd como Red Hood desea vengarse del payaso y lo mata en un restaurante, o en un enfrentamiento en un puente; como en el comic original que el público elegía el final, acá popés elegir cómo muere el Joker.

2021 nos trae la película Injustice (de Matt Peters) que cambia muchas cosas de la trama que presentaba el videojuego. Se mantiene cómo el Joker logra que Superman mate a su propia mujer embarazada y destruya Metropolis en el proceso. Y acá se ve clarito cómo el héroe enfurecido atraviesa al Joker de una trompada, sin ninguna censura. Chau, Joker, quedate muerto.

Y hablando de muertes, después de dos años y veinticuatro entregas, esta sección pasa a mejor vida. Gracias por acompañarnos y quizás algún día las Necroilógicas resuciten.