Hay franquicias y personajes que suelen aparecer en cada época, que llegan a tener un impacto tan resonante, que terminan por convertirse en auténticos íconos de una era. Épocas enteras quedan marcadas por su presencia, a punto tal que para los que la vivimos, si nos pidieran que hiciéramos un breve listado de las cosas que creemos que mejor simbolizan el espíritu del momento, sin duda estarían inevitablemente incluidas. Para los ´90, una de esas fue X-Files, de la que ya hablé hace unos meses. Otra, sería Beavis & Butt-Head.

Beavis & Butt-Head es la creación de Mike Judge, un animador que por entonces no era muy conocido, pero que con los años ganaría gran notoriedad, no solo por Beavis & Butt-Head, sino también por su otro gran éxito “King of the Hill”. El primer proyecto que presentó a los personajes, fue un cortometraje de 1992 titulado “Frog Baseball”, y tuvo tanto impacto que los directivos de la cadena MTV, por entonces referente de la cultura popular juvenil de la época, decidieron darle a los personajes su propia serie en el segmento “Liquid Televisión” del canal. Llegó a tener siete temporadas, que se emitieron desde 1993 hasta 1997.

Beavis & Butt-Head son los nombres (apodos, en realidad) por los que se conoce a los protagonistas, dos amigos adolescentes que desde la comodidad del sillón de la casa de uno de ellos, se ponían a criticar videoclips, en el tono más inmaduro, y grosero imaginable. Eventualmente, tendrían también incursiones ocasionales en el mundo exterior, para interactuar con otros personajes, algunos totalmente pasajeros y otros que se volverían muy frecuentes, y hasta uno en particular, Daria Morgendorffer, que tendría su propio spin-off. Por supuesto, todos serían indiscriminadamente insultados y denostados por los carismáticos protagonistas a lo largo de la serie.

Tanto Beavis como Butt-Head poseían las peores características que puede demostrar un ser humano. Eran groseros, burlones, sarcásticos, insensibles, racistas, misóginos, con una total falta de tacto, la más completa ausencia de habilidades sociales, y un sinfín de cosas más que llevaría a cualquiera a pensar que de ninguna manera lograrían conectar con el público por ningún lado, pero sin embargo lo lograron, y el impacto que tuvieron fue INMENSO.

El humor del que hacían gala era extremo en su incorrección política, que generaban reacciones muy fuertes tanto de padres como de alguna que otra institución política o religiosa. Incluso llegaron a enfrentar alguna que otra demanda, pero en la mayoría de los casos, no prosperaron demasiado, lo que no evitó que MTV de todos modos tomara algunas medidas.

Todo eso no hizo más que aumentar aún más su popularidad, y junto con el éxito de las emisiones de MTV, llegaría la expansión a otros medios, además de varios videojuegos, indumentaria, y productos alusivos por doquier, llegaría el inevitable comic licenciado nada menos que por Marvel Comics, quien ya hiciera entonces, con mucho éxito también, un comic sobre Ren & Stimpy, del que ya hablé anteriormente en ésta sección.

El comic de Beavis & Butt-Head llegó a tener un total de 28 números, publicados entre Marzo de 1994 yJunio de 1996 dentro de la línea “Marvel Absurd” (la misma por la cual salieron “Ren & Stimpy” y “Earthworm Jim”), y tuvo mucho éxito, sobre todo al comienzo. El primer número llegó a vender (según contó Mike Lackey, uno de los guionistas de la serie) 565.000 ejemplares, el segundo 400.000, y a partir de ahí, como suele suceder, el número siguió en baja, pero siempre se mantuvo muy alto, entre los mayores hits de la editorial. Tanto, que llegó a ser el segundo título mejor vendido de Marvel a mediados de los ´90.

El comic estuvo a cargo del staff de Marvel, que no mostraba demasiado interés en el título, ya que no tenían claro qué podría ofrecer una propuesta que no estaba protagonizado por superhéroes, que es lo que principalmente publicaba (y siguió publicando) Marvel por ese entonces. Glenn Hardling y Mike Lackey fueron los guionistas originales de la series, durante los primeros números, hasta que fueron reemplazados por Don London y varios otros de los guionistas de la serie animada. El problema fue que los números que escribieron ellos no fueron tan buenos, porque lo que trajeron al comic fueron todas las ideas que fueron en principio rechazadas por la producción de MTV simplemente porque no eran lo suficientemente buenas. Obviamente, eso afectó la calidad de la serie, que terminó por cancelarse en el nº 28. Pero los números hechos por Hardling y Lackey sí fueron buenos, y hay algunos muy recomendables.

Algo muy interesante, y que fue a la vez tan lógico como brillante, fue adaptar la dinámica en la que Beavis y Butt-Head criticaban video-clips, a una versión comiquera, en la que en cambio, criticaban comics. Por supuesto, comics de Marvel, y ahí los autores se daban el gusto de mofarse de todos: Punisher, Iron Man, Avengers, Spider-Man, etc.

Pero sin desmerecer las historias, que lograban capturar con mucha eficacia el espíritu de la serie animada, quien realmente brillaba era el dibujante, Rick Parker. Parker no era un autor de carrera por ese entonces, y de hecho era principalmente conocido como letrista más que como dibujante. Su experiencia como dibujante era muy corta, y antes de ser asignado a ésta serie había hecho algunos de los gags en la página de “Bullpen Bulletins” que aparecía cada mes en cada comic de Marvel de la época.

​El trabajo de Rick Parker en el comic de “Beavis & Butt-Head” sigue siendo al día de hoy su trabajo más destacado, y su interés en hacer un trabajo que fuera a la vez fiel a la versión original pero también interesante por sus propios méritos, se notaba en cada número. Las sensibilidades creativas de Parker realmente parecían estar perfectamente a tono con el humor y la estética de la serie creada por Mike Judge. Lamentablemente, según se cuenta, a Mike Judge parecía no gustarle mucho el comic.

En aquel momento salieron algunos TPBs, titulados “Greatest Hits”, “Trashcan”, “Holidazed and Confused”, y “Wanted”, pero ya hace mucho que se agotaron.

Desde hace un par de años, resurgió el interés por Beavis and Butt-Head, y de hecho Mike Judge relanzó a los personajes, ubicándolos tal como lo recordábamos, en la actualidad. En la película animada “Beavis and Butt-Head do the Universe” (en referencia al largometraje de 1996, “Beavis and Butt-Head do America”), ambos son transportados a la actualidad, y a partir de ahí todo su humor se vuelca intacto, hacia todo lo peor de la cultura actual. A partir ahí, el servicio de streaming Paramount+ pasaría a producir dos nuevas temporadas que se desprenden directamente de la película.​