Garth Ennis se encuentra actualmente en boca de todos tras el éxito resonante de la adaptación televisiva de su obra “The Boys”, aunque para los lectores de comics a lo largo y ancho del globo ya era sobradamente conocido, no sólo por la propia “The Boys”, sino por varias otras obras que lo convirtieron en un guionista con un importante seguimiento por parte de los fans. “Hitman”, “Preacher”, y su etapa en “Punisher”, son algunos de sus trabajos más reconocidos y recordados en el medio. Sin embargo, Ennis también ha realizado a lo largo de los años, muchas otras obras que, si bien no han tenido la notoriedad de las mencionadas, vale la pena darles un repaso. En esta oportunidad, voy a hablarles de “Bloody Mary”, y su secuela “Bloody Mary: Lady Liberty”, que fueran publicadas a través del sello Helix.

La primera de las dos miniseries que componen la obra completa, fue publicada entre Octubre de 1996 y Enero de 1997. Ambas se componen de cuatro números cada una, y fueron realizadas por Garth Ennis y el dibujante Carlos Ezquerra, por entonces frecuente colaborador de Ennis. Juntos trabajaron en números de Hitman, en las miniseries de “Adventures of the Rifle Brigade” (un delirio de que tendré que hacer una nota alguna vez), «Just a Plgrim» y alguna que otra cosita.

“Bloody Mary” es el nombre de guerra de Mary Malone, una ex miembro de un escuadrón de la muerte, conformado por asesinos de élite, ex-soldados provenientes de distintas ramas de la milicia, que fueron reunidos para cumplir misiones muy secretas de alto riesgo para el gobierno estadounidense, que implicaban exterminar y arrasar no sólo ejércitos, sino también poblados enteros.

Algo que resulta llamativo y hasta gracioso es el hecho de que al momento de realizar la historia, los hechos se proyectaron a un futuro cercano, a un 2012 casi post-apocalíptico, en el que Europa se ha visto reducida a un gobierno centralizado en manos de un tirano llamado Jerome Rochelle, cuya única oposición es la alianza formada entre el gobierno estadounidense y el británico. Por supuesto, las verdaderas razones de ambas partes para ir a la guerra se centran en la dominación política y económica, y nada tienen que ver con la liberación de las naciones dominadas.

El primer número comienza en el momento en que Mary acaba de cumplir una misión y se reporta a sus superiores, al tiempo que un mercenario llamado Anderton le ofrece a Rochelle un artefacto secreto que volverá a sus soldados completamente invencibles, resistentes a las balas y capaces de seguir luchando aún sin cabeza. Por supuesto, no en forma gratuita: Rochelle deberá pagar la suma de un billón (no se especifica la moneda) para conseguir este artefacto, suma que no está dispuesto a pagar, aunque no deja de estar muy interesado en lo que le ofrecen. Es entonces que da la orden de que busquen a “Vatman” (¡cómo me cagué de risa!), un mercenario especializado en misiones de muy alto riesgo, conocido por su eficiencia y total falta de escrúpulos, para que se encargue de Anderton, y tomar lo que ofrece sin pagarle un peso.

La nueva misión de Mary será entonces encontrar a Anderton y eliminarlo, antes de que ese artefacto caiga en manos de Rochelle. Anderton es un ex-miembro del mismo escuadrón de la muerte al que perteneció Mary años atrás. De hecho, era el líder de ese mismo grupo, hasta que decidió traicionar y matarlos a todos, para dedicarse luego a ser mercenario independiente. Mary fue entonces la única sobreviviente del ataque.

Ya en las primeras páginas del nº 2, hay un claro ejemplo de lo enfermizo que puede ser Vatman. Mientras esta conversación entre Rochelle y Vatman ocurre, Mary sale junto con su nuevo equipo a rastrear a Anderton. Logran dar con su ubicación, y justo en el momento que lo tenían enfrente, Anderton recibe un tiro disparado por Vatman a través de la cabeza y para sorpresa de todos, ni se mosquea y continúa con su embate. Totalmente desconcertados, Mary y su equipo son superados por Anderton, quien en el enfrentamiento cae al mar junto con Mary, y al salir ambos a la orilla, Vatman los sorprende y dispara a Anderton con un lanzallamas, quien se lanza al agua. El nº 3 es clave. Es el número donde Mary descubre en qué consiste el arma que Anderton intentaba vender a Rochelle, y mirando atentamente se dan cuenta que al saquear el cuartel de Anderton entre las cosas que se llevaron se encontraba precisamente, el “objeto” (el ser, en realidad) que otorgaba esa invencibilidad. Mary toma una decisión drástica, pero a la vez, la única que podía tomar dadas las circunstancias, y se morfa al bicho, con lo que su cuerpo se vuelve tan invencible como el de Anderton. También vemos el origen del odio de Mary hacia Anderton, que es aún más personal que el hecho de haber matado al resto del escuadrón.

El final es explosivo. Mary y su grupo invaden el Vaticano (desde donde gobierna Rochelle) y ahí se enfrentan a las fuerzas protectoras de Rochelle y a Anderton. Rochelle es acribillado por Archie, uno de los miembros del equipo de Mary, y cae a través de la ventana sobre la hélice del helicóptero de Vatman, con lo que es despedazado a la vez que el helicóptero se estrella y explota. El enfrentamiento final entre Mary y Anderton no tiene desperdicio. Sin duda de los combates más sangrientos en una época que ya es conocida por sus excesos.

Un año después, desde Septiembre hasta Diciembre de 1997, se publica la secuela “Bloody Mary: Lady Liberty”, y en éste caso la guerra ya no transcurre en Europa sino en EEUU. Más precisamente en New York, donde un supremacista blanco (Reverend Achilles Seagal) al mando de un ejército, toma el control de la ciudad bajo falsas pretensiones mesiánicas, y el cuento que le vende a las masas crédulas es que para lograr la salvación de la humanidad, él deberá en su rol de elegido, procrear con miles de mujeres (el número que dice en el comic es demasiado ridículo). La misión le es otorgada a Mary por dos militares de alto rango, Colonel Prendergast y General Loggia, quienes la ponen al corriente y la envían a reunir a su equipo, empezando por Archie. La secuencia en la que vemos a Archie en su vida de civil, luchando con su psiquis y su naturaleza de militar, es divertidísima. De todos modos, lo bueno empieza a partir del número siguiente.

En el nº 2 las fuerzas del Reverend se encuentran atacando Harlem, uno de los últimos lugares de New York todavía en pie, y ahí donde llegan Mary y su equipo. Sin embargo, ocurre algo raro en el helicóptero. Prendergast hace algo sospechoso, al dispararle a uno de ellos al momento en que iba a saltar del helicóptero, y en su lugar se lanza un personaje desconocido, que tiene la cara completamente cubierta. La traición de Prendergast no tarda en ser descubierta por General Loggia en el número siguiente, quien lo lleva para interrogarlo, a la vez que descubrimos la identidad del infiltrado que se lanzó por el helicóptero (el de la cara cubierta): nada menos que el vengativo Vatman, quien llegó para ofrecerle sus servicios al Reverend. Mientras esto ocurría, solo dos cosas aseguraron la supervivencia del grupo de Mary: por un lado, el hecho de que Mary aún tiene al bicho que se comió en la miniserie anterior, y la ayuda de una francotiradora increíble de nombre Clara, que se les une un poco a desgano. El resto del número se dedican a convencerla de que se les una, General Loggia los informa de que fueron traicionados por Prendergast, a la vez que rescatan a la familia de éste que había sido tomada como rehén.

El nº 4 es el mejor. El enfrentamiento entre Mary y Vatman tiene una vuelta inesperada y resulta mucho más parejo de lo esperado. Vatman venía con un as bajo la manga, al inyectar a Mary con una sustancia que prácticamente mata al bicho que se encontraba dentro de su cuerpo, y empieza a vomitar sus restos. En el último instante, la salva Clara al volar el caño del arma de Vatman, lo que le da a Mary el respiro que necesitaba para eliminar a Vatman de una vez por todas. Mary y su equipo logran invadir los aposentos del Reverend, y lo obligan a confesar que hizo todo esto sencillamente porque es un adicto al sexo, y esa confesión es transmitida a toda una población enfurecida. Tras esto, simplemente lanzan al Reverend desde lo alto, hacia su merecido final. Las últimas dos páginas son un pequeño epílogo de esos en los que Ennis explica en pocas palabras el destino de cada protagonista, y básicamente le da un final feliz a cada uno.

Helix fue un experimento de DC para publicar contenido de una temática orientada a la ciencia ficción post-apocalíptica, y/o al cyberpunk, que normalmente no sería adecuada para el mainstream de aquella época. En lo personal, creo que la razón por la que no tuvo el éxito esperado, fue porque muchos pensaron que ese tipo de historias tranquilamente podrían encajar en Vertigo, por lo que no era tan necesario un sello aparte. En lo personal, entiendo perfectamente las diferencias entre ambos sellos, y creo que la desaparición de cosas tan especiales como Helix o Paradox Press también en su momento, fueron pérdidas muy lamentables.