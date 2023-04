Generation X

Puedo llegar a equivocarme, pero creo que fue a partir de Adventure Comics nº 247 (de 1958), en la primera aparición de la Legion of Superheroes, que se introdujo la idea de un grupo de superhéroes adolescentes, que luego sería continuada en los ´60 con los X-Men (que originalmente eran adolescentes) y los Teen Titans.

Respecto a los X-Men, justamente una de las grandes diferencias que tenía con la Doom Patrol de DC (con quienes solía comparárselos), es que eran adolescentes y de hecho su cuartel estaba planteado como una escuela. De todos modos, y básicamente en la misma forma que ocurrió entonces con Spider-Man, que también era adolescente en sus comienzos, no tardarían mucho en llegar a la mayoría de edad y empezar a ser dibujados como jóvenes adultos, por lo que durante mucho tiempo no hubo en el Universo Marvel un grupo de héroes juveniles, a diferencia de lo que ocurría entonces en DC Comics, donde siempre existió, al menos hasta después de los ´90, una mayor tradición de grupos de héroes adolescentes.

Tanto fue así, que recién en los ´80 Marvel se animó a sacar el primer spin-off the X-Men, titulado “The New Mutants”, donde nos presentaron a un nuevo grupo de mutantes adolescentes, al que se uniría Kitty Pryde, quien por aquel entonces ya hacía tiempo que se había convertido en un personaje establecido en las páginas del título principal. Con los años, “The New Mutants” sufre una caída importante de calidad y ventas tras la partida de Bill Sienkiewicz, y no es hasta que la llegada de Rob Liefeld (y con él, Cable, con todo lo bueno y lo malo que trajo ese personaje) que las ventas vuelven a subir, y el propósito del grupo cambia por completo, lo que eventualmente deriva en la necesidad de crear un nuevo grupo de adolescentes.

Por el año 1994, cuando ya hacía varios años que “The New Mutants” había sido reemplazada por “X-Force”, Marvel lanza un nuevo crossover mutante a lo largo de los varios títulos de la línea (Uncanny X-Men, X-Men, X-Force, X-Factor, Wolverine), bajo el rótulo principal de Phalanx Covenant, que a la vez se encontraba repartido en tres arcos: First Sign, Generation Next, y Final Sanction. Fue precisamente en el segundo arco de Phalanx Covenant que son presentados la mayoría de los personajes que conformarían el grupo protagonista del nuevo comic juvenil de Marvel: Generation X.

El título del comic es un juego de palabras y conceptos, bastante conveniente, referido a la forma en que se daba a llamar a la generación que era adolescente por ese entonces (lo que conectaba con el grupo etario mayoritario de lectores), a la vez que se aprovechaba la “X” del título, que identifica a la franquicia mutante. Al mismo tiempo, la expresión “generación X” tuvo muchas implicancias culturales. Era muy común en esa época escuchar la expresión “generación MTV” en relación a la famosa señal de cable de videos musicales (y posteriormente, reality shows). También es bastante recordada la película “Reality Bites” con Ethan Hawke y Winona Ryder, que en su momento se había publicitado como un retrato de las dificultades propias de la generación X, para abrirse paso en el mundo adulto, y que de alguna manera influenció en la percepción que las generaciones anteriores tenían de los jóvenes de los ´80s y ´90.

Puntualmente, el comic “Generation X” sigue la historia de jóvenes de distintas edades que van desde los 13 (Jubilee, que a pesar de ser la más chica es también la más experimentada de los estudiantes, con lo que se repite lo que ocurrió en los ´80 con Kitty Pryde en New Mutants), hasta los 18 o 19 (como Chamber, quien no fue presentado en Phalanx Covenant, sino en el primer número de la serie). Ya desde las edades de los personajes principales se establece el target al que apuntaba la serie. Por supuesto, al ser estudiantes, tenían que haber también docentes, y el rol era desempeñado por los dos protagónicos adultos: Banshee y Emma Frost, una elección que parece rara, pero que en realidad tiene mucho sentido por dos razones: en primer lugar, porque Emma tenía el antecedente de haber sido mentora de los Hellions (que fueron masacrados por los Sentinels en el mítico Uncanny X-Men nº281), y en segundo lugar, por la clásica rivalidad de Emma con Kitty, quien desempeñó en “The New Mutants” un rol similar al de Jubilee en esta serie.

La serie fue en su momento en un éxito bastante sorpresivo, porque su estilo se alejaba bastante de lo acostumbrado en los títulos mutantes, tanto en cuanto al tono de las historias como en cuanto al dibujo. Recordemos que en ese momento, en los títulos mutantes teníamos dibujantes como Jim Lee, John Romita Jr, Whilce Portaccio, Rob Liefeld, Larry Stroman, y Andy Kubert. Dibujantes como Joe Madureira y Roger Cruz se presentan en “Age of Apocalypse” (tras el nº 4 de “Generation X”), pero no se convertirían en dibujantes establecidos de la línea hasta la época de “Zero Tolerance”. Como sea… el dibujante principal de “Generation X” (cuando no era reemplazado por algún relleno), era Chris Bachalo, que ya en esos años era bastante distinto a todo lo demás que era tendencia en el mainstream, y precisamente por eso, en su caso, lograba destacar tanto. Es que Bachalo combinaba un dibujo que era a la vez caricaturesco pero de líneas muy agradables y con cierta elegancia, a diferencia de los trazos agresivos y cuasi-grotescos de Madureira. Todo eso, junto a una narrativa visual y diseño de páginas muy creativos, con varios innovaciones. Por ejemplo, una de las innovaciones de Bachalo, es que no había márgenes blancos entre los cuadritos, ya que solían ser utilizados o rellenados de distinta forma, para hacerlos parte, si no de la historia, sí del disfrute visual de cada historia.

Respecto a la historias, el aspecto quizás más sorprendente, es que fueron muy competentemente escritas por Scott Lobdell, quien tiende a ser recordado por un ser un escritor más bien del montón, con más desaciertos que otra cosa. Pero así como Fabián Nicienza se llegó a destacar cuando continuó a Kurt Busiek en Thunderbolts, también Lobdell hizo lo mejor de su carrera en éste título. Es que Lobdell y Bachalo son precisamente los creadores conceptuales del grupo, y sin duda les tomaron el suficiente cariño desde el momento en que desarrollaron las ideas antes de lanzar el comic (como han dicho ellos mismos en alguna que otra entrevista) y eso se nota mucho en el resultado final.

Los personajes, desde los adultos como Banshee y Emma Frost, así como los estudiantes (Jubilee, Husk, M, Synch, Chamber, Penance, Mondo, y Skin), y los villanos (de entre los que destaca por muchas razones, Emplate, el archienemigo del grupo), tienen mucho desarrollo y crecimiento en manos de sus creadores, pero el comic sufre mucho y queda muy a la deriva cuando pasa manos de escritores y dibujantes de relleno.

Como pasaba mucho en esa época, y que era una de las cosas más lindas de los ´90, y que lamentablemente ya no volverá en ésta época de derechos en manos de grandes estudios cinematográficos, era común que dos títulos similares de distintas compañías tuvieran algún especial de crossover, y hubo dos de Generation X junto con Gen13, que fueron bastante decentes. Uno de ellos, dibujado por Arthur Adams, es el mejor de los dos.

La serie termina en el nº 75, ya bastante entrados en los 2000, y la última etapa de la serie quedó en manos de Warren Ellis, que por ese entonces se había hecho cargo de varios de los títulos de mutantes (como parte del arco Revolution/Counter X), pero no tuvo éxito.

Hay varios tomos recopilatorios que reúnen tanto la saga Phalanx Covenant, como los primeros números de Generation X de Lobdell y Bachalo. Son bastante recomendables, y se puede decir que aún al día de hoy el material que recopilan se encuentra entre lo mejor de la franquicia mutante de Marvel de los ´90.