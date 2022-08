Jughead´s Time Police

En el tiempo que llevo a cargo de esta sección, una editorial sobre la que no escribí absolutamente nada, es Archie. Precisamente porque nunca fui un gran lector de su vasto y longevo universo de personajes, lo que llevó a que haya muchas historias que -aunque podrían llegar a parecerme interesantes- las fui descubriendo mucho después. No digo que no haya historias buenas (ninguna empresa dura tantos años y décadas a fuerza de publicar solo basura) sino que nunca me conté entre su público más asiduo. Sin embargo, hay alguna que otra cosita especial, muy recordada al día de hoy, que se publicó en los ´90 y que vale la pena mencionar y darla conocer al público comiquero. En este caso, voy a hablar de una de las más sorprendentes historias de viajes en el tiempo de los ´90: “Jughead: Time Police”, protagonizada por uno de los más emblemáticos personajes del universo de Archie, a quien difícilmente el público en general asociaría con este tipo de historias.

“Jughead: Time Police” fue una mini-serie de seis números publicada entre Julio de 1990 y Mayo de 1991, con una periodicidad bimestral, y que tras los años se convirtió en un verdadero clásico. A las dosis del humor habitual de las publicaciones de la compañía fundada por John Goldwater, se suman elementos de ciencia ficción, romance, muchos guiños y alguna que otra vuelta de tuerca que sorprende, más que nada por venir de una publicación de este estilo.

El guionista de esta miniserie es Rich Margopoulos, conocido por haber escrito para varias publicaciones de Warren Publishing y alguna que otra cosa más, incluyendo números de Jughead. Los dibujantes son dos, y aunque ambos hacen el esfuerzo de seguir fielmente el house style de la editorial, se notan las diferencias. Los números 1 y 2 fueron dibujados por Rex Lindsay, y los restantes, del 3 al 6, fueron dibujados, lo crean o no, por Gene Colan. El mismo legendario dibujante que se destacó durante años en DC y Marvel, también trabajó en Archie.

Poco antes de lanzar esta miniserie, Margopoulos y Lindsay presentaron por primera vez a la Time Police y a January McAndrews en una historia divertidísima titulada “Back from the future” (¡obviamente!), publicada en las páginas de “Archie Giant Series” nº 590, con fecha de tapa de Octubre de 1988. Si bien Margopoulos nunca llegó a ser una superestrella, ni a tener un gran reconocimiento, demuestra tener muy buenas ideas, y si pensamos a qué público iban dirigidos los comics de Archie en aquel entonces, los diálogos son bastante ingeniosos. Sin llegar a ser picantes, tienen una cierta picardía un tanto ingenua que funciona muy bien para las historias y personajes de esta mini.

Aunque es indiscutible el protagonismo de Jughead, sin duda el personaje revelación fue la Marshall January McAndrews, miembro de la Time Police y descendiente de Archie, proveniente del Siglo 29. Físicamente, parece una versión femenina de Archie, hasta con corte de pelo parecido. Como sea, Jughead y January tienen una relación muy linda (lo que resulta agradable y bizarro al mismo tiempo) y a la vez que recluta al protagonista como nuevo miembro y compañero de la Time Police, desarrollan una suerte de romance fugaz destinado a fracasar.

También la forma en que Jughead viaja a través del tiempo es a la vez ingeniosa, simple, divertida, y completamente ilógica: simplemente se coloca una versión modificada tecnológicamente de su característico gorro y piensa a dónde y cuándo quiere transportarse. Es una solución tan sencilla a la pregunta “¿cómo viajaría en el tiempo Jughead?”, y Margopoulos lo resuelve de una forma perfecta para el personaje. Nada de máquinas elaboradas, ni cavernas, o túneles subterráneos, ni entidades cósmicas, etc. Es uno de sus gorros, punto. Eso ya queda establecido desde las primeras páginas, donde con mucha elegancia resuelve todos los elementos esenciales de la mini-serie: el tono de las historias, los personajes secundarios (principalmente January McAndrews), y la ingenuidad del protagonista para resolver los conflictos.

Básicamente, en cada número Jughead visita una época distinta para arreglar situaciones confusas, ya fueran causadas por alguna torpeza propia o por acción de algún villano o futuro descendiente o antepasado. Aún así, hay una suerte de hilo conductor a lo largo de los números, que tienen que ver con el rol de Jughead en la Time Police, y la identidad de sus descendientes y antepasados, y cómo se relacionan con la Time Police. En base a eso, Margopoulos relaciona a Jughead con los mitos artúricos (puntualmente, con Merlín), y utiliza a Morgan Le Fay como villana en dos números.

Un punto curioso es con respecto a la relación de Jughead con January: la descendiente de Archie parece ser uno de los pocos verdaderos intereses románticos que ha tenido a lo largo de toda su historia, ya que es un personaje que durante décadas se mostró indiferente al romance o las relaciones sentimentales. En el caso de January, aunque no se ahonda mucho en el tema, el interés parece ser mutuo.

Esto puede no parecer gran cosa para el fan casual, pero es que al día de hoy, hay muchas discusiones en el fandom y en distintos ámbitos del entretenimiento (incluso en las versiones televisivas) respecto de la sexualidad (o falta de la misma), de Jughead. Chip Zdarsky, en el comic moderno de Jughead, proponía que Jughead sería de hecho, asexual.

Existe una edición recopilatoria publicada en 2018, que junta los seis números de la miniserie, además de varias historias más, incluyendo la de la primera aparición de January y la Time Police, como para completar de un saque todas las historias de viajes en el tiempo de Jughead y la Time Police, más un número extra de la serie moderna de Jughead. Salió en formato digest, y tiene un total de 224 páginas.

En 2019 se publicó una especie de reboot de “Jughead Time Police”, de cinco números, escrita por Sina Grace y dibujada por Derek Charm. Tengo entendido que es buena, y que vuelve a aparecer January McAndrews, pero no la leí. También fue recopilada en TPB.