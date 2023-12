Tras su despedida de Marvel, y el fracaso de su proyecto del “New Universe”, Jim Shooter siguió su camino en otros lugares donde podría concretar su ambición de crear su propio universo de superhéroes. Así fue cómo surgió Valiant, empresa que lo tuvo como fundador y de la que eventualmente sería despedido, no sin antes haber creado una estructura integrada por títulos bastante sólidos.

Quizás uno de los títulos más recordados, y el que de hecho sirvió como plataforma de lanzamiento para muchos otros que vinieron después, fue “Solar: Man of the Atom”. Escrito en un principio por el propio Jim Shooter, e ilustrado por el siempre excelente Barry Windsor Smith, quienes recrean y replantean a Doctor Solar, un personaje creado a principios de los ´60 por Paul S. Newman (no confundir con el mítico actor Paul Newman) y el dibujante Bob Fujitani, para la editorial Gold Key. Esta nueva versión, conocida ahora como “Solar” (sin el título de “Doctor” en el nombre), es ahora Phil Seleski, en lugar de Phil Solar, y su historia presenta matices más acorde a los orígenes de los héroes atómicos de fines de los ´80 y principios de los ´90, con claros indicios de influencias de Dr. Manhattan, Captain Atom (la versión de los ´80, aclaro), e incluso Maximortal, de quienes Shooter parece haber tomado muchas ideas.

Shooter estructura la serie de una forma que le permite avanzar la historia y contar el origen sin tener que recurrir a flashbacks que afectarían la progresión natural de la misma. Cuenta la historia del personaje tras las consecuencias de un hecho cataclísmico, del cual nos vamos a enterar tras el último episodio del origen que se cuenta por medio de back-ups de a pocas páginas por mes en cada número. Lo cual es un quebradero de cabeza para el que viene leyendo número a número, ambas historias en forma paralela. Afortunadamente, los episodios del origen fueron posteriormente recopilados en un nº0, que se ubica retroactivamente antes del 1, y no es otra cosa que una reimpresión de los back-ups.

El despido de Shooter lo lleva a dejar la serie en el nº12, y aquí toma las riendas el guionista Kevin VanHook. Tras dos fill-ins (nºs 14 y 15) dibujados por el legendario Steve Ditko, el dibujo de la serie queda en manos de Peter Grau, quien se queda hasta el nº 35, que es lo que abarca la etapa de VanHook y Grau, la más larga de un equipo creativo al frente de esta serie, y la menos interesante, honestamente. Mucho relleno, mucha telenovela, pocas ideas interesantes pero llevadas adelante de manera muy convencional. Kevin VanHook y Peter Grau, dos profesionales de los que lo mejor que se puede decir es que eran “competentes”, pero que juntos habían desarrollado una serie que no destacaba por su imaginación ni su innovación. Para un título que había comenzado de la mano de un Jim Shooter que intentaba introducir una narrativa con elementos de la ciencia ficción más actual del momento y un BWS que desplegaba todo su oficio, fue una lástima que fuera continuado de esa forma. El nivel de la serie bajó mucho de un tirón y se hizo muy convencional, cuando era obvio que no era esa la intención de los creadores que la lanzaron en 1991.

La llegada de Dan Jurgens al título a partir del nº 46 cambia bastante el tono y rumbo de la serie. Deja de ser tan convencional y pasa a tener un look mucho más moderno. Si bien Jurgens no era necesariamente el artista más moderno del momento, su estilo tanto para las historias que escribía como en cuanto a su estética. El creador de Booster Gold lleva al título por un camino mucho más integrado con la idea de los superhéroes y lo llena de justicieros disfrazados por todos lados. No es la dirección más imaginativa, pero es visualmente mucho más interesante y colorida que lo que veníamos viendo.

A Jurgens lo acompaña nada menos que Dick Giordano como entintador, por lo que en muchos aspectos, este se siente casi como un título noventoso de DC, algo que por entonces era bastante raro, ya que en ese momento la editorial que marcaba el rumbo predominante de los comics (por lo menos en el aspecto visual) era Image. Pero en este sentido Valiant parecía entender que la forma de diferenciarse no era haciendo lo mismo que los demás. En lugar de copiar al que copian todos, copiemos a otro. Así nos diferenciamos. En fin.

El primer arco de Jurgens se extiende desde el nº 46 hasta el 50, y lleva por título “Brave New World”, para marcar la ocasión como el momento en el que la serie cambia para bien, con la promesa de llevarla y al protagonista por otro camino y darle un tono más dinámico. Esta historia comienza con un personaje nuevo que da unas piruetas a lo Spider-Man entre los edificios de la ciudad, a la vez que leemos sus pensamientos, y es el primero de varios héroes de ésta nueva versión del mundo que se encuentra con Solar. Este nuevo mundo tiene su propia versión del Doctor Phil Seleski, pero esta versión es un hombre normal, y tiene una vida muy estable como la que Solar nunca pudo tener, ni antes ni después de adquirir los poderes. Hay varios giros en la trama, a medida que la acción avanza y nuestro protagonista (como suele pasar en una típica historia del género) es malinterpretado por los héroes de esta nueva versión del mundo y perseguido como un villano. El arco tiene un final dramático, aunque un poco predecible, y Solar toma una decisión que podría haber sido el punto de partida para darle un nuevo empujón a la serie, pero lamentablemente Jurgens no se queda mucho tiempo al frente de la misma. Sigue a cargo de los guiones sólo hasta el nº 54, acompañado por Tom Grindberg como dibujante, y Dick Giordano aún en tintas.

Jurgens es reemplazado como guionista por el entonces editor del título, Tony Bedard, a la vez que Aaron Lopresti se encarga de los lápices en los nºs 55 y 56, mientras que los siguientes dos son dibujados por Mike Manley. Lopresti vuelve para el nº 59, y el último, el nº60, que es escrito por Keith Giffen y dibujado por Jeff Johnson, le da un cierre a la serie, con reflexión filosófica incluida.

Luego de que Valiant fuera absorbida por Acclaim, aparecieron dos one-shots titulados respectivamente “Solar Man of the Atom”, por Warren Ellis y Darick Robertson, y “Solar Man of the Atom: Revelations” por Jim Krueger y Patrick Zircher, ambos de 1997, con algunos meses de diferencia. Finalmente, se publicó una miniserie en 1998, titulada “Solar Man of the Atom; Hell on Earth”, por Christopher Priest (quien tuvo un brevísimo paso por la serie original de Valiant), Patrick Zircher, CrissCross, y Romeo Thangal (el entintador de George Perez durante la primera serie de “The New Teen Titans”)

Después de tantas idas y vueltas y tras tantos proyectos que no dieron frutos tras la cancelación de una serie relativamente exitosa (que para bien o para mal, duró 60 números), Acclaim/Valiant pierde los derechos para seguir publicando comics de Doctor Solar, y los mismos vuelven a manos de Western Publishing, la empresa que los había adquirido de manos de la vieja Gold Key.

Posteriormente (aunque nos vamos a décadas posteriores a los ´90) Doctor Solar fue publicado por Dark Horse, y luego por Dynamite. Hasta la fecha, creo que Dynamite fue la última editorial que hizo algo con el personaje.