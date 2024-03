En Agosto del año pasado hablé en ésta sección sobre “Breed”, la creación de Jim Starlin, de la que se publicó una miniserie por el sello Bravura de la editorial Malibu, a mediados de los ´90, previo a ser absorbida por Marvel. En esta oportunidad me voy a abocar a otra de sus publicaciones, también entonces en formato miniserie, y que es una de mis favoritas de ese sello, por razones muy subjetivas, ya que fue realizada por uno de mis artistas favoritos de toda la vida: Walter Simonson.

Para los que no lo recuerden, Simonson por ese entonces formaba parte de la camada de veteranos que habían sido superestrellas de Marvel antes de la llegada de Liefeld, McFarlane, Lee, y Larsen, que se unieron cuando vieron la oportunidad de hacer algo con mucha más libertad creativa por fuera de las dos grandes. Parte de ese grupo de luminarias fueron a parar a Dark Horse y publicaron sus obras a través del sello Legend, y de ahì salieron obras como Sin City, Hellboy y Next Men, entre otras. Otro grupo, del que fue parte Simonson, se fueron a Malibu y fundaron Bravura, a través de la cual publicaron todas sus obras con impronta autoral de ese momento. El aporte del maestro fue una nueva miniserie de Star Slammers, una creación personal que data de sus días en la Universidad, antes de comenzar a dedicarse profesionalmente a los comics.

La primera publicación profesional de Star Slammers sale en 1983, como parte de la colección “Marvel Graphic Novels”, donde presenta a un grupo de mercenarios especializados que al momento en el que transcurre la historia, gozaron de una gran reputación alguna vez, pero para entonces el grupo se había reducido mucho y sus días de gloria habían quedado atrás. Simonson retorna a su creación en 1994, en esta oportunidad en formato mini-serie en lugar de novela gráfica, y la historia transcurre mucho después de lo acontecido en la publicación de Marvel, cuando un Star Slammer es capturado vivo, tras una misión fallida en un planeta agrícola parte de un imperio galáctico.

Como parte del enfoque que el autor decide darle a esta historia, está el hecho de que Simonson no se detiene demasiado a explicar nuevamente en detalle quiénes son los Star Slammers, que hacían, por qué son importantes, etc., sino que directamente da todos esos detalles por sentado y sigue adelante con la historia que quiere contar. Por eso al comienzo resulta confuso para aquel que no tenía mucha idea de la existencia de los personajes y sus apariciones anteriores. Lo que vamos cazando, es a través de los diálogos entre personajes, que referencian antiguos conflictos del pasado, que por supuesto, no forman parte de historias publicadas. De todos modos, aún para los que no leyeron la novela gráfica de los ´80, la historia se armando y se cierra con claridad a medida que avanza, por lo que toda confusión inicial se aclara bastante hacia el final de la miniserie.

Simonson presenta muchos personajes nuevos en este arco argumental, que forman parte del nuevo contexto en el que se encuentra el Star Slammer capturado. Especial mención merece la Coronel Phaedra, una pequeña pero altamente entrenada y eficiente líder militar, y “bad girl” de turno, con muchos de los elementos típicos, pero con un toque muy Simonson. La Coronel suele ir acompañada de dos guardias gigantescos, al lado de los cuales se ve aún más pequeña, pero que la respetan como cualquier soldado a su oficial superior. También tiene un rol importante Rensselaer Lustgarten (sí, me tuve que fijar ese nombre, ni a palos que me acordaba eso) un telépata adolescente consentido del Imperio, adicto a los video juegos, a quien le gusta “jugar” con los recuerdos. De hecho, en su primera aparición se divierte con los recuerdos de Rojas, el Star Slammer capturado, y protagonista de la miniserie.

Respecto a Rojas, lo que descubrimos es que no es cualquier Star Slammer, sino que es líder de un escuadrón de Star Slammers y uno de los operativos más temidos. Llegamos a ver exactamente por qué, a lo largo de la miniserie. Rojas es incriminado por un asesino misterioso a quien sale a buscar al mismo tiempo en que el resto del Imperio sale a cazarlo a él, tanto por el hecho de evitar que un Star Slammer ande suelto por el peligro que representa, como por el hecho de que durante su escape, fueron apilándose los cuerpos sin vida de guardias y soldados del Imperio.

Respecto a los diseños de Simonson, son bastantes distintos de lo visto en la novela gráfica de Marvel, donde tenían un aspecto con mayor influencia aparente de Jack Kirby. En esta oportunidad, si bien no se despega del todo de la influencia del Rey, se nota el uso de elementos más noventosos, y acordes a las tendencias gráficas de la época. De a momentos las armaduras tecnológicas usadas tanto por Rojas como otros personajes, parecen salidas de los comics de X-Men de la época, cosa que no es de extrañar ya que Simonson, junto a tantos otros artistas contemporáneos de su generación, diseñaron y desarrollaron en gran parte a los personajes de Marvel durante los ´70s y ´80.

La miniserie se compone de cinco números, de los cuales cuatro se publicaron a través de Bravura, entre mediados del ´94 y Febrero del ´95, mientras que el quinto salió un año después, a modo de especial, a través de Dark Horse.

En algún momento Simonson expresó tener planes de continuar la serie, pero como pasa tantas veces, la vida es lo que sucede mientras hacemos otros planes. Al día de hoy, la serie nunca se continuó, pero en 2014 IDW publicó una edición remasterizada de todo lo existente hasta el momento, repartido en ocho números, de los cuales los primeros tres corresponden al contenido de la novela gráfica de Marvel, y el resto a la posterior miniserie y especial. Esa misma edición fue recopilada al año siguiente en un volumen hardcover titulado “Star Slammers: The Complete Collection by Walter Simonson” y es una buena opción para hacerse con la obra completa.

Existe una última historia de Star Slammers aparecida luego de la publicación del hardcover, en 2022, dentro de las páginas de un proyecto titulado “Comics for Ukraine: The Sunflower Seeds”, que se realizó para juntar fondos para ayudar a los refugiados ucranianos de la guerra con Rusia.