Thor (parte 1)

Para fines de 1987, el legendario Walter Simonson finalizaba una de las mejores etapas comiqueras de todos los tiempos en el título de Thor. Continuar esa serie en el mismo nivel, era impensable. Pero la etapa que le siguió fue de todos modos bastante digna, y se extendió desde finales de los ´80, hasta la mitad de los ´90, para totalizar 76 números muy entretenidos, con algún que otro breve relleno por otros equipos creativos ocasionales.

El guionista Tom DeFalco y el dibujante Ron Frenz, se hacen cargo de Thor a partir del nº 383 de Septiembre de 1987, y básicamente, es la última etapa buena del personaje antes de la llegada de Dan Jurgens y John Romita Jr en 1998 (a la que también cubriré en esta sección, algún día). Lo ideal sería hablar directamente de lo publicado a partir de Enero de 1990, pero el equipo de DeFalco y Frenz empieza a poner elementos de historias y personajes que desarrollarían a lo largo de la serie, básicamente desde el comienzo, así que inevitablemente hay que hacer alguna mención de lo que hicieron antes de esa fecha.

El salto de Simonson a DeFalco y Frenz es bastante abrupto, porque cambia totalmente la onda de las historias, y porque el dibujo de Frenz es mucho más retro, más tributario del legado de Jack Kirby, cuyo estilo (a fines de los ´80) se percibía como algo anticuado. No son pocos los fans que nunca le perdonaron a Frenz haberse deshecho de la armadura asgardiana y la barba de Thor, para regresarlo a su look más tradicional, sin barba y con la malla negra que deja los brazos al descubierto.

Los primeros números, de fines del ´87, son en su mayoría unitarios, de los cuales el más relevante sería el 384, donde presentan a Dargo, el Thor del futuro, quien luego tendría otras apariciones, tanto en el arco “The Thor War”, como en la miniserie “Thor Corps” (que co-protagonizaba junto Beta Ray Bill y Thunderstrike) en 1993. Recién en 1988 empiezan algunas historias multi-partes: una en la que Thor enfrenta a los Celestials, y otra titulada “War of Gods”, que tiene un preludio en el nº 390, un numerito muy buscado por ser el primero en la historia del comic en el que Steve Rogers levanta a Mjolnir, un momento replicado en el Universo cinematográfico de Marvel, por supuesto en un contexto diferente y no como adaptación de esta historia.

En el número siguiente, el 391, todavía no comienza “War of Gods”, pero es donde hace su primera aparición Eric Masterson, personaje de gran importancia en todo el resto de la etapa de DeFalco y Frenz, quien eventualmente asumiría brevemente la identidad de Thor, para más tarde convertirse en Thunderstrike. “War of Gods” comienza en el nº 395 y se extiende hasta el 400, número aniversario de 68 páginas con todo lo típico de esos “eventos” digamos (muchos artistas, back-up stories, pin-ups). No voy a ahondar sobre este arco. Es una historia multi-parte con Seth (el dios serpiente de la muerte) como villano, en el que participan Balder, Black Knight, los Warriors Three, Sif, un grupo de dioses temáticos con poderes de los elementos llamados “Earth Force”, y unos cuantos invitados y colados más, buenos y malos.

Todo lo que transcurre en el título de Thor hasta más o menos el número 400, coincide con la etapa de Walt Simonson en “Avengers”, donde Thor es -por supuesto- uno de los miembros. Es la época previa a la saga “Inferno”, durante la que Marrina se transforma un Leviatan, una criatura marina gigante descontrolada, a la que detienen con la espada de ébano de Black Knight, lo que hace que caiga preso de una maldición. Durante esa época, Simonson introduce el Consejo de los Kangs, y Terminatrix/Nebula/Kang Mujer, o como sea que la llamemos (es el mismo personaje), seduce y engaña a Dr. Druid, lo manipula al punto de obligarlo a traicionar al grupo, y lo hace quedar como uno de los peores Avengers de la historia. Después de esto viene la saga Inferno, y se instala la formación con Thor, Reed, Sue, The Captain (Steve, con el traje que luego sería de U.S.Agent), y Gilgamesh, the Forgotten One. Pero ya no es Simonson el que está al frente de la serie.

Volvamos a Thor, para hacer un recuento bien rápido del año 1989, así pasamos a los ´90 que es lo que realmente nos interesa. En el nº 401 empiezan los back-ups “Tales of Asgard” con historias de Asgard (algunas maravillosamente dibujadas por Mike Mignola), no necesariamente protagonizadas por Thor, pero importantes, porque eventualmente los hechos ocurridos en estas historias pasarían a ser el foco de la serie.

En las historias principales de ese año, hay un arco en el que Thor enfrenta a Quicksand (una villana creada por DeFalco y Frenz en el nº 392, el siguiente de Eric Masterson) y Mongoose, que seguían órdenes de un secuaz de High Evolutionary para conseguir muestras de piel de Thor, obviamente, con intenciones nefastas. Todo ese tema deriva en una saga que se va a desarrollar más adelante. Durante el resto del año hay enfrentamiento con Juggernaut, Eric es fusionado con Thor en los nº 408 y 409 (y pasan a tener una dualidad muy parecida a la que tenía Rick Jones con Captain Marvel), además de cameo y primera aparición de los New Warriors, en los números 411 y 412.

Con todo esto repasado (o descubierto, si nunca lo habías leído), ahora sí, en la próxima entrega nos metemos de lleno con todo lo que le pasa al Thor de DeFalco y Frenz a partir del cambio de década.

(Muy pronto, la segunda parte)