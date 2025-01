Shannon Wheeler creció en Berkeley, California, donde también estudió y se recibió de arquitecto en la Universidad de Berkeley, en 1989. Durante sus años en la universidad, Wheeler había comenzado a desarrollar sus habilidades como caricaturista, que lo llevaron a crear historietas tituladas “Calaboose”, y luego “Tooth and Justice”, que solían publicarse en “The Daily Californian”, el diario estudiantil de la Universidad. Tras mudarse al año siguiente a la ciudad de Austin (en el estado de Texas), continuaría publicando “Tooth and Justice” en el diario estudiantil “The Daily Texan” de la Universidad de Texas.

Es en 1991 cuando Wheeler publica por primera vez a su creación más importante: Too Much Coffee Man (abreviado TMCM), primero en un minicomic (del que hubo cuatro números, publicados entre 1991 y 1992), que realizó para promocionar su libro “Children with glue”, publicado a través de Blackbird Comics, y luego como tira diaria, gracias a la popularidad alcanzada. El éxito que le daría este personaje, perduraría hasta el día de hoy, en distintos formatos y medios.

Too Much Coffee Man es un superhéroe satírico, con poderes derivados del café, al que el autor usa para abordar temas existenciales, sociales, y sobre los peligros de consumir demasiada cafeína. Por supuesto, siempre de forma humorística, aunque ese humor sea muchas veces irónico.

Físicamente, Too Much Coffee Man es un personaje con aspecto general de un hombre promedio, un poco panzón, con ojos saltones, pero con la particularidad de que está permanentemente vestido con su traje de superhéroe (así como pasaba con “The Tick”, el personaje de Ben Edlund), el que consiste en una versión spandex de un típico calzoncillo largo de color rojo, y con una taza gigante de café adherida a su cabeza, que podría ser parte de su anatomía (como parece indicarse en la portada del nº 5 de la serie, donde parece que la taza forma parte de su cráneo). La taza de su cabeza suele estar llena de café, y el personaje está siempre tomando café, en cada momento y lugar. A diferencia del típico héroe, Too Much Coffee Man tiene la personalidad de un adicto a la cafeína, constantemente ansioso, proclive al consumo compulsivo de café y cigarrillos, constantemente criticando a la sociedad. Una particularidad es que tiende a entrar en “frenesís de manía paranoica” (algo así como un estado berserk), para destrozar a sus oponentes.

Wheeler mismo se introduce en las historias junto a su personaje, a la vez que mete también a un “lector” al que se suelen dirigir de esa forma. La serie se nutre de personajes secundarios, tan o más bizarros que el protagonista, y con nombres igual (o más) de rebuscados, por supuesto, siempre con una intención totalmente humorística. Entre ellos, Too Much Espresso Guy, Too Much German White Chocolate Woman with Almonds (a quien Too Much Espresso Guy suele tratar de estúpida), Underwater Guy, y Mystery Woman (el amor secreto de TMCM). También es notable el rival, Trade Mark Copyright Man, quien tiene las mismas siglas TMCM y una taza atada a la cabeza, por lo que comienza su enemistad cuando Trade Mark Copyright Man demanda a Too Much Coffee Man por tener las mismas iniciales.

​En 1993 Wheeler lanzaría a Too Much Coffee Man en su formato comic book, a través de su propio emprendimiento, Adhesive Comics. Salieron 10 números, de los cuales ocho de ellos se publicaron durante los ´90, mientras que los dos últimos salieron en Abril (el nº 9) y Diciembre (el 10) de 2000. Tras el nº 10, Too Much Coffee Man comienza publicarse como magazine, desde 2000 hasta 2005, para totalizar unos 22 números en éste formato. También se pueden encontrar historias de Too Much Coffee Man publicadas en antologías de distintas editoriales como la propia Adhesive Comics de Shannon Wheeler, o Head Press, Mojo Press, Caliber Press y- más notablemente- Dark Horse Comics, que publicó varias historias en su prestigiosa Dark Horse Presents (que también merece nota propia en ésta sección) desde 1994 hasta 1997, además de un especial titulado “Too Much Coffee Man Saves the Universe”. Posteriormente, Dark Horse siguió publicando nuevas historias de TMCM en otra antología “Dark Horse Extra”, desde 1999 hasta 2002.

Dark Horse comenzaría en 1998 a publicar varias colecciones recopilatorias, con material de Too Much Coffee Man, que abarcan prácticamente la totalidad del historial de publicación del personaje. “Too Much Coffe Man: Guide for the perplexed” (de 1998), “Too Much Coffee Man: Parade of Tirade (de 2000), “Too Much Coffee Man’s Amusing Musings” (de 2001), “How to be Happy” de 2005, “Screw Heaven, when I die I’m going to Mars” (de 2007), “Too Much Coffee Man Omnibus” (de 2011), “Too Much Coffee Man Plus HC” de 2017. Al día de hoy, siguen saliendo nuevos tomos. El último del que tuve noticia que sacó esta editorial fue “Too Much Coffee Man: The Before Years”, en el que se encuentran las primeras publicaciones de TMCM, desde sus trabajos en Daily Californian y Daily Texan, y trabajos varios como comics realizados para publicaciones como “Wake up and smell the cartoons”, “Children with glue”, “Postage stamp funnies”, “Dark Horse Presents” hasta una sección de 32 páginas de comics a color.​