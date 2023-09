The X-Files fue la creación del productor Chris Carter, quien se inspiró en las series de su juventud, como “Kolchak”, “The Twilight Zone”, y “NIght Court”. Por esa misma época, en la que acababa de llegar a la recientemente fundada cadena Fox, Carter había leído un informe según el cual aproximadamente tres millones de norteamericanos afirmaban haber sido abducidos por extraterrestres. Todo eso, junto a las situaciones de escándalos políticos como Watergate, que aún daban que hablar en la sociedad norteamericana, formaron en la cabeza de Chris Carter las ideas que dieron lugar a una de las series más apasionantes e influyentes de la década del ´90, y de las más exitosas de todos los tiempos: The X-Files.

Dicha serie sería co-producida por, entre otros, Vince Gilligan, un verdadero visionario que años después sería también productor de otras series de excelente nivel, como “Breaking Bad”, y “Better call Saul”. Los co-protagonistas de la misma fueron David Duchovny en el rol del Agente Fox Mulder, y Gillian Anderson en el rol de su compañera, la Agente Dana Scully. Serían secundados por un séquito de personajes tan o más interesantes que los propios protagonistas, como el Director Adjunto Skinner (interpretado por Mitch Pileggi), el hombre cáncer (William B. Davis), el Sr. X (Steven Williams, también recordado por interpretar al Capitán Fuller en “Comando Especial”), Alex Krycek (Nicholas Lea), entre otros.

Para los que vivimos la época, recordamos perfectamente el fenómeno cultural masivo espectacular que fue la serie en aquel momento: una movida que trajo cualquier cantidad de merchandising, fan clubs, y eventos alusivos. Me consta personalmente (por gente con la que hablé) que hasta hubo personas inspiradas por la serie, que luego se dedicaron a investigar el fenómeno OVNI en nuestro país. Una cosa increíble, que no me extrañaría que se haya dado también en otras partes del mundo.

Por supuesto, como pasaba entonces con todas las series que lograban semejante nivel de éxito arrollador, no tardó en salir la versión en comic. La licencia para hacerlos fue adquirida por la empresa Topps (conocida principalmente por sus colecciones de trading cards, especialmente las de Mars Attacks), que a partir de Enero de 1995, para coincidir con la emisión por entonces de la segunda temporada de la serie televisiva, lanzó una serie de comics de X-Files que llegó a contar con un total de 41 números, dos anuales, al menos dos spin-offs (la miniserie “Ground Zero” y la serie “Season One”), y una novela gráfica original.

A grandes rasgos (con la salvedad de unos pocos rellenos), la serie principal fue escrita primero por Stefan Petrucha (los primeros 16 números), y luego por John Rozum, hasta básicamente el final de la misma. El dibujante más asociado con la serie fue Charles Adlard, y hubo algunos números a cargo de Gordon Purcell (que oficiaba principalmente como artista fill-in de Charles Adlard) y Alex Saviuk (que se encargó íntegramente del último tramo de la serie). También hay una novela gráfica titulada “X-Files Afterflight”, ilustrada por Jill Thompson y Alex Saviuk. Pero quizás lo más recordado de los comics de X-Files sean las imágenes increíbles creadas para las portadas por la artista Miran Kim. Al día de hoy, creo que siguen estando entre las imágenes más icónicas asociadas a la franquicia, con la sola excepción de las imágenes del opening de la serie, y del poster “i want to believe” que adornaba la oficina de Fox Mulder.

La serie contó con cobertura promocional en todos los medios informativos comiqueros, como Wizard, Hero Illustrated, Comic Shop News, etc. Incluso salió un número especial de Hero Illustrated dedicado íntegramente a X-Files, y era muy común que en Wizard Magazine la ubicara regularmente en sus Top 10s. Incluso existe uno de esos especiales ½ de Wizard dedicado a X Files.

Respecto a los contenidos, en un principio los creativos de Topps trabajaron con los mismos guiones que servían de base para los episodios de la serie. A los fines de coordinar lo mostrado en ambos medios y no contradecirse, los ejecutivos de televisión decidieron seguir muy de cerca el trabajo realizado en los comics, que siempre debía contar con su aprobación previo a publicarse. Eso es algo muy común cuando se trata de comics basados en franquicias provenientes de otros medios, pero se sabe que en el caso puntual de X Files, los productores eran particularmente obsesivos en su intervención.

De cualquier forma, muchas de las historias, sobre todo dentro de la primera mitad de la serie, puntualmente los primeros 16 números, escritos por Stefan Petrucha, son sin duda lo mejor. Algunas de las historias adaptadas fueron reimaginadas con giros muy interesantes, y el trabajo de Adlard, aunque no me llegan a convencer sus caras, está lleno de momentos y recursos narrativos brillantes. Como lectura, vale mucho la pena, al menos en cuanto a lo que hace este primer equipo creativo, y funciona como una versión alternativa muy digna de lo visto en la pantalla chica.

Si bien el comic fue lanzado en Enero de 1995, Topps publicó en 1996 un número 0, que adaptaba el episodio piloto de la serie, titulado simplemente “Pilot”. Fue escrito por Roy Thomas y dibujado por John Van Fleet.

La serie “X-Files Season One” adaptaba varios de los episodios de la primera temporada, y sus guiones quedaron a cargo de Roy Thomas, pero duró apenas 9 números, para ser cancelada más o menos al mismo tiempo en que la editorial dejó de publicar la serie principal. Según lo contado por Tony Isabella, que por entonces trabajaba como editor de “X-Files Season One”, al momento de la cancelación de ambos comics, el mercado de EEUU estaba atravesando una fuerte crisis, agravada por la reciente quiebra de Marvel. A pesar de eso, y aunque las cifras de venta seguían siendo muy altas, desde la productora Ten Thirteen (que encabezaba Chris Carter) simplemente decidieron no renovar el contrato de franquicia con Topps, y lamentablemente hubo que cancelarlas.

Existen muchas ediciones recopilatorias que llegan a reimprimir casi toda la serie. Topps publicó dos tomos bajo el título “The X-Files Collection” con los primeros 12 números, y la historia aparecida en el especial X-Files de la revista Hero Illustrated. La editorial Checker Books continuaría reimprimiendo la serie a partir de donde quedaron los tomos de Topps, para abarcar desde el nº 13 al 26 más algunos especiales. Por su parte, la editorial británica Titan Books llegó a publicar la mayor parte de la serie a lo largo de siete volúmenes en los ´90.

Posteriormente a los ´90, X-Files tuvo varios relanzamientos en los comics a lo largo de los años. Incluso hubo dos series tituladas “Season 10” y “Season 11”, que se hicieron antes de las temporadas 10 y 11 televisivas (de 2016 y 2018, respectivamente), y entre las cosas más curiosas que se han hecho con la franquicia, existe un crossover con “30 Days of Night” (que es bastante recomendable), y una miniserie dibujada en el estilo de los muñecos de Funko.