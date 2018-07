The Death of Superman (parte 1)

En estos tiempos de constantes, remakes la animación nos da una segunda chance con esta nueva versión animada de la aclamada Muerte de Superman, el comic de 1992 que marcó una época.

Como antecedente inmediato tenemos a “Superman/Doomsday” del año 2007, la película animada que inauguró el sello DC Universe Animated Original movies. Pero esta versión fue fallida, por querer condensar la muerte y el regreso de Superman todo en una misma película. Lo tuvimos involucrado al mismísimo Bruce Timm que no sólo colaboró con la dirección, también con el guion y fue productor. Pero todo eso no bastó para que la película funcione. Terminó por tener un recibimiento entre la gente y la crítica bastante tibio. En los fans quedó un sentimiento de deuda y por eso hoy la película número 32 del DC Universe Animated es, una vez más, La Muerte de Superman, en un intento de ser más fiel al comic que la versión original.

Antes de comenzar, es justo mencionar un capitulo de la última temporada de Superfriends, cuando la serie se titulaba “The Super Powers Team: Galactic Guardians” y nuestros héroes se enfrentaban al más importante villano del universo DC: Darkseid. El capítulo se titula… sí, adivinaron: “The Death Of Superman”. Escrito por Alan Burnett, un nombre conocido por nosotros por ser guionista y productor de la gloriosa Batman: The Animated Series, Batman Beyond y haber trabajado en películas animadas como Batman: Mask of the Phantasm, Justice League: Gods and Monsters y la más reciente Suicide Squad: Hell to Pay.

La trama de aquel episodio difiere mucho del comic de 1992. Superman no muere en manos de ningún villano, si no en un planeta lejano, por la exposición a kryptonita mientras buscaba una cura para ese mal. Qué ironía, no? Tenemos un escena muy similar a la que será representada en la historieta Funeral for a Friend, en la que los héroes van llevando el cajón de Superman hacia su descanso final, que será el sol. A raíz de su muerte, Darkseid invade la Tierra para conquistarla, confiado de que su peor enemigo no le presentara más problemas. Pero nuestro Hombre de Acero no podía tener un descanso eterno y su vuelta se hace notar en el momento justo cuando los Superfriends ya habían caído en manos del villano y su tropa. Resulta que antes de morir por exposición a la kryptonita, entró en un trance kryptoniano (sí, así como lo escuchan) y por medio de esta meditación pudo quedar en coma. Por suerte unos Superamigos pudieron descubrir este teje y maneje y sacarlo del sol (¿?), para escapar de la muerte justo a tiempo para sacar las papas del fuego.

Con este antecedente cartoonesco que marcó nuestra infancia, nos remontamos al año 1992 para contarles los entretelones del comic que originó la película. Estamos en las oficinas de DC Comics, cuando se llevaba cabo otra “super-reunión” comandada por el coordinador Mike Carlin y su grupo de guionistas de las cuatro series que protagonizaba Superman en aquel momento: Dan Jurgens, Jerry Ordway, Louise Simonson y Roger Stern. Esa vez no iba a ser una reunión típica ya que el evento que ellos habían programado para el próximo año, la boda de Superman y Lois Lane, se cancelaba. A raíz de la nueva serie de televisión Lois and Clark: the new adventures of Superman, los altos mandos querían que fuera un evento compartido entre el comic y la tele y eso demoraría por lo menos un año más el esperado casamiento del Hombre de Acero y la periodista. Ante la falta de ideas sobre cómo encarar este nuevo año de guiones para los comics, Jerry Ordway hizo el chiste que hacia siempre en cada reunión: ¿Por qué no lo matamos? Esta vez nadie se rió y tomaron en serio la idea. Era una realidad que los comics de Superman no vendían ni muy bien ni muy mal, y esta movida podría ser el empujón que necesitaban para poner al héroe en primera línea otra vez. Si no lo tenés lo vas a extrañar, no? Bueno, eso lo pensaron los guionistas. Imaginaban que la Muerte de Superman iba a tener impacto, pero nunca tanto. Filas y filas de compradores abarrotaban las comiquerías para obtener su ejemplar, mientras en DC Comics no paraban de dar entrevistas a medios para hablar de este fenomenal e único evento.

Por nuestros pagos circuló una edición completa a cargo de Editorial Perfil, que en aquel momento publicaba una línea de DC Comics, con muchos complementos, notas y comentarios de famosos y autores argentinos con respecto a la muerte del primer superhéroe del comic. Una edición de colección, sin dudas.

Como mencioné al inicio de la nota, después de la fallida película Superman/Doomsday, llegó la hora de saldar aquella deuda pendiente con los fans: una versión de La Muerte de Superman más fiel a lo que fue la historieta. En la segunda parte, nos metemos a fondo en la producción de este nuevo film animado.