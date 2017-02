¿Te parece que eligió mal, Bumblefucknick? Sería todavía más raro que después de haber actuado en la anterior, ahora dirija una película de Batman en la que no trabaja y luego vuelva (o supongo que no) en la próxima de la liga... Si tenía que elegir entra una cosa y otra, la suerte ya estaba echada. Estaría bueno que la hagan R, en eso estoy de acuerdo, pero todo este universo fílmico nació muerto para mi, no veo prosperidad en el horizonte. A mi no me molestaría nada que se termine de una vez la "moda" de los superhéroes en el cine, vamos a ver que pasa de acá a diez años, pero yo cada vez pierdo más y más interés en los personajes en si. No quiero que sea un ghetto ni una elite, pero es como que ya fue todo, entre los comics que están saliendo y estas películas me dinamitaron a la mierda el gusto por el comic casi, al menos los personajes del mainstream pijamesco. Juro que es casi como que perdí el interés, en parte hasta me siento liberado, es como veo todas las otras cosas que la vida tiene para ofrecer, me abrieron la ventana, ahora está en ver si me voy del todo o no, pero este viento de libertad es tentador. Asusta, pero tienta a la vez, uno no sabe que más hay del otro lado. Y al que dijo lo de Nolan, no maestro, ese sí que no vuelve a dirigir un murciélago en su vida, no creo que lo vuelva a hacer por nada en el mundo, pero siempre nos quedará París, París y la trilogía.