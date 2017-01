Crack Bang Boom un evento de merchandaising? En serio? Todos los invitados son historietistas o están vinculados con el medio, la gran mayoría de los stands el 70 por ciento contra un 30 de merchandaising vende historietas, tienen presencia con stand el 95 por ciento de las editoriales argentinas (el 5 restante no le interesa participar, no es que se ponen stands de merchandaising para no incluirlos), hay un espacio generoso (y bajo techo) para los fanzineros, editoriales autogestivas y artistas invitados de ediciones anteriores de CBB (incluso esa parte es de acceso gratuito precisamente para que "la gilada" como les gusta decir pueda apoyar a los nuevos artistas y los artistas que ya pasaron por el evento sin necesidad de abonar entrada), no conformes con eso hay espacio para que todo el que lo desea pueda presentar sus libros (dentro del evento, no en una librería cualquiera una semana antes del mismo). Eso sin hablar de los A solas con x artista, las charlas y los talleres. Reducir CBB al heladito de Melona y los cosplayer (que por otra parte no pagan entrada y el desfile es en las escalinatas del galpón 11 o sea que tampoco es que se dejan de presentar libros o los espacios de a solas con los artistas por eso) me parece medio mala leche. No entiendo, la idea no es difundir la historieta? No esta bueno que un pibe que viene cosplayado (al que obviamente solo le interesa eso) pueda acceder gratuitamente al predio para si le interesa comprar historietas? O no esta bueno que haya un espacio como el callejón de los artistas y la parte de los fanzines tenga entrada gratuita para que una familia "de la vida real" compre material de pibes que se están empezando?, no se, da la sensación que decimos querer difundir la historieta pero pedimos a gritos no salir nunca del ghetto.