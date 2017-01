Sé de gente que presta y regala cómics pero no se traduce en un ida y vuelta. Hay gente que tiene algún cómic en su biblioteca sólo porque se lo regalaron o se lo prestaron y allí mora en modalidad adorno, sin trascender ese rol. Hay gente que si se encuentra un billete de 50 pesos se compra una birra y no una revistita de las tres que se consiguen de The Sandman Overture. Pero bueno, al menos se lleva una Stella Artois que está muy bien. También se puede uno comprar unas papas Lays de esas que vienen en formato Pringles. Resumo: Comparto lo de que dijo Szama en el posteo del podcast del balance 2016. Con otras palabras sugirió que somos los que estamos, los mismos 200 ñatos que nos interesamos por estas cosas gafapasta. A lo mejor se puede superar esta escasa cantidad que no alcanza para fomentar una industria. Pero bueno, si en Francia se pudo, apelemos al pensar metafórico y así, con ojitos pícaros y soñadores, percibamos cómo es Buenos Aires la París de América Latina. En sí, creo que es posible, si gente como Nik, Maitena y Liniers pueden sostenerse holgadamente. Pero el tema es que siempre depende del favor de la gente, que a la gente le guste. No todos los autores tienen proyección ni intensión de masividad. Hoy por caso, compré un par de cómics de Marcelo Dupleich en librería La Cátedra (Av. Corrientes 1620). Veinte pesos los dos. Deux Books, fecha de catalogación 17-9-2007. Supongo que es una apuesta difícil hacer historieta acá. Porque hay que pensar más en la gente, en cómo traccionar y yo no nací para tractor. Berliac utilizó una analogía a cuento de otra cosa, pero la rescato un poquito a ver si me prestigia la saraza que me estoy mandando: "Si vos a unas ñatas fans de Arjona les prestás un disco de Pink Floyd como el A piper at the gates of Down, te lo tiran por la cabeza". En fin, no sé cómo salvar esta situación. Escribí todo esto al pedo, perdón. Pero bueno, al menos me divertí, ja ja.