Lo único que me gustaría aclarar a este brillante repaso de Thor, es que Straczynski tuvo que terminar todo a los pedos y de hecho, dejar inconcluso su run en Thor y un par de ideas colgadas, por culpa de Quesada y sus mandatos editoriales, donde le hinchaban las pelotas con la venidera SIEGE, para lo que tenía que armar el campo y claramente NO iba a pasar porque vino a la serie con un planteo a largo plazo. Ya le hincharon los huevos en Amazing Spider-Man por culpa de One More Day y se quedó en Thor con toda la bronca por el manoseo que ligó en su laburo. El número de Thor donde este usa su poder para "silenciar" al mundo durante un minuto en honor al difunto Steve Rogers... por favor, qué momento! Si algo me gustó de Straczynski, es que se preocupó de dotar a Thor y su cosmología de un aire más terrenal y accesible para la gente común de la Tierra y sus locuras, cosa en la que Jason Aaron termina yéndose al carajo de magistral (pero ey, no digo más para leer tu reseña venidera, jaja)