Debe ser divertido ir a una clase con Quattordio, pero me interesan más los bolsicartones. Y estás en lo cierto, me refería a Comiqueando. Pero pienso que fue un error del sitio, porque el día que lo postee, no aparecía como (me sigue apareciendo) ahora. Directamente no figuraba, como si hubiera presionado sobre cancelar respuesta, en cambio ahora figura, pero solo ante mis ojos. Lo que decía era eso, vine a comentar sobre tu blog y me encontré con ese no mensaje. El contenido es casi idéntico al del as 15:33 del 1 de Febrero de 2017. Ah, pero que diantres, lo voy a pegar acá así se termina el misterio, era solo una reflexión sobre la salud mental de los fans que tanto sufrimos el manoseo de nuestros héroes en pijamas: "A menos que, claro, te refieras que no debió decidir en esos términos, o sea, entre una cosa y otra. Si es eso, te banco, pero mirá que la presión que debe tener encima no debe ser nada agradable ni saludable. Las cosas no van muy bien, y si no se siente seguro es comprensible, no creo que se quiera fumar el ser el responsable de que esto termine horriblemente mal. Si tuviera 8 años desearía actuar de Batman, pero hoy creo que debe ser más jodido el escrutinio de los fans que estar a cargo del banco central o tener caso por corrupción. Fijate como acá todos vuelven, pero a Schumacher nadie lo va a perdonar nunca. En serio, de ser una carga de stress impresionante hacer una película como esta, imaginate el stress que sufre el fan promedio y elevalo bien alto. Al desconectarme de esto también recupero un poco de salud mental, te impresiona el darte cuenta de cuanta energía emocional pusiste sobre estos personajes de ficción, no digo que me chupe un huevo, pero la verdad que casi me tiene sin cuidado." Ya van solo dos días de libertad, pero me siento genial al no ser más fan de los superhéroes. Sabés la presión de la que me liberé? Si mañana Watchmen tiene un crossover con los Power Rangers ya no me voy a indignar, si la película es un desastre no me va a importar, ahora soy soberano de mi mismo y se siente genial. Siento que quiero ir a andar a caballo en una plaza, o todas esas cosas que hacen en propagandas de tampones, me siento libre!