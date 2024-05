El menú que les tengo preparados este mes va a traer polémica, no tanto por la elección de los platos en sí, sino más bien por la inclusión de los mismos dentro de una carta dedicada al mainstream. Mi excusa, claro está, esta vez se sostiene en la chapa que rodea al chef principal que va a capitanear esta cocina con forma de serie regular de la editorial Boom! Studios que lleva por nombre Rare Flavours, el cual hoy por hoy es uno de los dos guionistas que da forma a las historias más recientes del mejor detective del mundo.

Ramnarayan Venkatesan, conocido en el ambiente como Ram V, cuenta con el crédito suficiente como para dedicarle una de las 12 entregas anuales de esta sección a su proyecto más personal, sobre todo si tenemos en cuenta que -quizás por la sobrecarga de condimentos que tiene esta aventura- va a pasar por debajo del radar de gran parte de la industria. Porque, se sabe, los críticos dicen tener un paladar exquisito pero en su mayoría son unos ancianos decrépitos con acidez estomacal crónica que, por miedo a probar nuevos sabores y terminar adornando el inodoro del restaurante en cuestión, se aglutinan detrás del clásico menú criollo viejo y conocido.

Así que, querido lector, si no te ofende la inclusión forzada, paso a describirte la minuta mientras te limpio la mesa y te ofrezco un tentempié: la serie que te recomiendo hoy repite un equipo ganador, ya que además del ya mencionado Ram V, oriundo de Mombay, tenemos al lisbonense Filipe Andrade en el apartado artístico, una pareja que supo llevarse aplausos y vitoreos (además de varias nominaciones e importantes premios) con The Many Deaths of Laila Starr, una magnifica miniserie publicada en el 2021 por ésta misma editorial. Aquella epopeya gloriosa sobre la vida y la muerte nos reuniría con la mitología hinduista en la forma de una entidad que es relegada a ser un simple ser humano pero se resigna a pasar sus últimos días de existencia como una mortal más, y deambula por la India en busca de una venganza y de una potencial solución para su pesar.

Con Rare Flavours, la pareja creativa regresa a este país, pero esta vez pisa el acelerador a fondo en una de las características de ésta cultura que más nos convoca: la comida. Esta nueva fábula pone su foco, por un lado, en Rubin, un rakshasa que decide salir a explorar el país en busca de excitantes sabores y con nuevas ambiciones, y por el otro en Mohan, un director de cine frustrado y completamente desinteresado en continuar con su carrera creativa que casi a regañadientes emprende esta aventura. El primero se presenta a los lectores en una carta dirigida a su antiguo “empleador”, y es ahí donde entra en juego un tercer integrante del tándem creativo que lleva adelante el comic: las destacadas letras del estudio Andworld Design se combinan de manera casi natural con la exuberante pintura de Andrade, la cual representa una batalla entre las figuras míticas Bheema y Bakasura. Es una introducción espléndida que funciona como plato de entrada y te pinta de pies a cabeza el tono de la serie, tanto desde el marco narrativo como también desde el combo de personajes que poblarán la mesa. Rare Flavours es una invitación a jugar mucho con lo sobrenatural en convivencia con lo mundano.

Apenas unas páginas después, se sirve el plato principal: Rubin, sin blanquear su condición de demonio, se le presenta a Mohan revelando una fascinación compartida cuando invita al joven a elaborar una película sobre comida. Pero no cualquier película, nuestro protagonista sueña con convertirse en el próximo Gordon Ramsay, y entonces pretende y exige que Mohan esté a la altura de las circunstancias. Es menester que sea consciente de que están por documentar la cocina de renombre mundial de la India, acompañadas por las personas detrás de esta gloriosa y sabrosa comida.

Las secuencias de Andrade que representan las anécdotas gastronómicas detrás de esta historia son simplemente magníficas. El primer número, “Masala Chai”, detalla tanto la preparación de este té especial como la historia de Satish, un vendedor ambulante que utiliza la receta de su familia para superar una situación de mierda muy angustiante. Las viñetas abiertas llenos de ingredientes utilizan el color para resaltar las mejores cualidades de los mismos y ofrecer una sensación clara de textura y calidez dentro del cuadro. La magia comienza a ocurrir cuando se combinan cálidas representaciones cargadas de tonos tierra a la hora de narrar el flashback del hombre que elabora esta bebida, y eso evoca partes desconocidas a la mente de cada uno, una conexión hecha a propósito con una referencia temprana al legado del gran Anthony Bourdain.

Sé lo que estás pensando, mi ansioso comensal: ¿por qué debería interesarme una versión comiquera del Master Chef Nueva Delhi, qué tiene de llamativo y convocante más allá del foco gastronómico? Si estás seguro de que la combinación de sabores especiados no te va a provocar una indigestión, paso a recordarte que Rubin es un demonio, y como tal, disfruta y hasta exige que dentro de los ingredientes, siempre que el plato lo permita, se tenga en cuenta e incorpore un componente que la cultura popular suele asociar con otro enorme chef con gustos refinados: Hannibal Lecter. Por supuesto, nuestro documentalista no está al tanto de tamaña osadía, aunque al lector este detalle no lo agarrará desprevenido gracias a la constante vigila de dos misteriosos seres que parecen tener intenciones poco gratas para con nuestro capitán de la cocina.

Rare Flavours es un desfile de experiencias culinarias exóticas que terminan por conectar con el pasado y la historia vivida por cada uno de nosotros, y el postre de la carta nos indica que a los protagonistas les pasa exactamente lo mismo: Rubin reflexiona sobre su camino milenario mientras que Mohan recuerda su primera y más preciada película. Y los personajes secundarios que se ponen en contacto con ellos siempre tienen un ancla puesta en el ayer, y la misma indefectiblemente evoca una nueva receta, un nuevo sabor. Desde un curry de cordero preparado con una salsa de yogurt y especias picantes como los chiles rojos de mathania hasta un plato de fideos y arroz fritos combinados con una salsa también en extremo especiada que se sirve en la carretera, el universo gastronómico de esta aventura no dejará de sorprenderte, a la par de las vicisitudes que conlleva acompañar a un demonio en su cruzada culinaria. Y para el goce visual del lector, el espléndido dibujo de Andrade, con esos magníficos colores que dotan de vida propia a personajes y espacios, y esas hermosas líneas sueltan que implican tanto como definen. Cada número te dejará extasiado, hasta el punto de casi necesitar agradecer al chef con un correcto eructo, la señal más sincera de un estómago agradecido.

¡Buen provecho!